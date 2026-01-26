Seger för Almtuna mot IFK Täby HC i U20 region öst fortsättning herr

Almtuna-seger med 4–2 mot IFK Täby HC

Almtunas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Vincent Lidholm matchvinnare för Almtuna

Almtuna vann matchen på hemmaplan mot IFK Täby HC i U20 region öst fortsättning herr på måndagen. 4–2 (2–0, 1–1, 1–1) slutade matchen.

Segern var Almtunas sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Almtuna–IFK Täby HC – mål för mål

Almtuna tog ledningen efter sju minuters spel genom Leo Edin på pass av Elias Ydehed och Max Gustafsson. Efter 18.21 ökade också ledningen när laget gjorde 2–0 när Sebastian Ljus fick träff framspelad av Alvar Göthberg och Jonas Andreasson.

Viktor Westerlund reducerade för IFK Täby HC efter 2.40 in i andra perioden på passning från Tim Münger och Eddie Franzén. Efter 11.09 i andra perioden slog Vincent Lidholm till på pass av Viktor Dahlberg och Theodor Falkenhäll och gjorde 3–1.

7.59 in i tredje perioden nätade Almtunas Gustav Leijon framspelad av Sebastian Ljus och Theodor Falkenhäll och ökade ledningen. 8.07 in i perioden slog Gustavs Sparinskis till på pass av Tim Münger och Viktor Westerlund och reducerade. Fler mål än så blev det inte för IFK Täby HC.

När lagen senast möttes vann Täby med 2–1.

Lördag 31 januari möter Almtuna Tyresö Hanviken J20 borta 16.00 och IFK Täby HC möter Brinken hemma 19.20.

Almtuna–IFK Täby HC 4–2 (2–0, 1–1, 1–1)

U20 region öst fortsättning herr, Gränbyhallen

Första perioden: 1–0 (7.17) Leo Edin (Elias Ydehed, Max Gustafsson), 2–0 (18.21) Sebastian Ljus (Alvar Göthberg, Jonas Andreasson).

Andra perioden: 2–1 (22.40) Viktor Westerlund (Tim Münger, Eddie Franzén), 3–1 (31.09) Vincent Lidholm (Viktor Dahlberg, Theodor Falkenhäll).

Tredje perioden: 4–1 (47.59) Gustav Leijon (Sebastian Ljus, Theodor Falkenhäll), 4–2 (48.07) Gustavs Sparinskis (Tim Münger, Viktor Westerlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 4-0-1

IFK Täby HC: 3-0-2

Nästa match:

Almtuna: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 31 januari 16.00

IFK Täby HC: Brinkens IF, hemma, 31 januari 19.20