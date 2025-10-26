Seger för AIK-Hockey Härnösand U18 – efter Alfred Sjöholms hattrick

AIK-Hockey Härnösand U18 vann med 4–3 efter förlängning

Alfred Sjöholm med tre mål för AIK-Hockey Härnösand U18

Wilmer Marklund avgjorde för AIK-Hockey Härnösand U18

Alfred Sjöholm gjorde tre mål och AIK-Hockey Härnösand U18 vann mot Vännäs HC U18 på bortaplan i U18 division 1 norra B herr. Till slut blev det 4–3 (1–2, 1–0, 1–1, 1–0) efter förlängning.

Wilmer Marklund slog till 4.40 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

AIK-Hockey Härnösand U18:s Alfred Sjöholm tremålsskytt

Vännäs HC U18 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Alfons Kilstadius och Filip Nygren innan AIK-Hockey Härnösand U18 svarade och gjorde 2–1 genom Alfred Sjöholm. Alfred Sjöholm kvitterade för AIK-Hockey Härnösand U18 efter 1.27 in i andra perioden assisterad av Markuss Staugis och Wilmer Marklund. Efter 26 sekunder i tredje perioden gjorde Vännäs HC U18 3–2 genom Hugo Engman.

AIK-Hockey Härnösand U18 kvitterade till 3–3 genom Alfred Sjöholm efter 11.33 av perioden. I förlängningen tog det 4.40 till AIK-Hockey Härnösand U18 också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för bortalaget blev Wilmer Marklund, på pass av Markuss Staugis.

Alfred Sjöholm gjorde tre mål för AIK-Hockey Härnösand U18 och Markuss Staugis hade tre assists. Filip Nygren gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Vännäs HC U18.

Det här var Vännäs HC U18:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även AIK-Hockey Härnösand U18:s andra uddamålsseger.

Vännäs HC U18 stannar därmed på tredje plats och AIK-Hockey Härnösand U18 på åttonde plats, i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 december i Högslättens Ishall.

Lördag 1 november 17.30 spelar Vännäs HC U18 borta mot Nälden/Östersund U18. AIK-Hockey Härnösand U18 möter Sollefteå U18 hemma i Högslättens Ishall onsdag 29 oktober 19.30.

Vännäs HC U18–AIK-Hockey Härnösand U18 3–4 (2–1, 0–1, 1–1, 0–1)

U18 division 1 norra B herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (4.38) Alfons Kilstadius (Filip Nygren, Hugo Engman), 2–0 (10.16) Filip Nygren (Alfons Kilstadius), 2–1 (19.54) Alfred Sjöholm (Daniel Daksevic).

Andra perioden: 2–2 (21.27) Alfred Sjöholm (Markuss Staugis, Wilmer Marklund).

Tredje perioden: 3–2 (40.26) Hugo Engman (Melvin Jonsson, Filip Nygren), 3–3 (51.33) Alfred Sjöholm (Markuss Staugis, Fabian Norden).

Förlängning: 3–4 (64.40) Wilmer Marklund (Markuss Staugis).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs HC U18: 2-2-1

AIK-Hockey Härnösand U18: 2-0-3

Nästa match:

Vännäs HC U18: Näldens IF/Östersunds IK, borta, 1 november

AIK-Hockey Härnösand U18: Sollefteå HK, hemma, 29 oktober