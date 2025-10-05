Sebastian Kjellen matchhjälte när Tyringe vann mot Dalen
- Tyringe segrade – 1–0 mot Dalen
- Sebastian Kjellen avgjorde för Tyringe
- Tyringe nu 13:e, Dalen på tionde plats
Det blev seger för Tyringe hemma mot Dalen i hockeyettan södra. Matchen slutade 1-0, matchens enda mål kom redan i första perioden. Matchhjälte för Tyringe blev Sebastian Kjellen som gjorde målet.
Det var Tyringes första seger, efter förlusten med 1–7 mot Karlskrona i premiären.
Tyringe–Dalen – mål för mål
Den 17 december tar lagen sig an varandra igen, då i Smedjehov.
Nästa motstånd för Tyringe är Västervik. Lagen möts lördag 11 oktober 17.00 i LF Arena. Dalen tar sig an Järfälla hemma fredag 10 oktober 19.00.
Tyringe–Dalen 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)
Hockeyettan södra, Tyrs Hov Sportcentra
Första perioden: 1–0 (9.54) Sebastian Kjellen (Gustaf Berling, Anton Macdonald).
Nästa match:
Tyringe: Västerviks IK, borta, 11 oktober
Dalen: Järfälla HC, hemma, 10 oktober
