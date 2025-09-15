Sebastian Dahlqvist i form när Linköping vann mot SSK J20

Linköping vann med 5–3 mot SSK J20

Sebastian Dahlqvist tvåmålsskytt för Linköping

Wilhelm Hasselhuhn matchvinnare för Linköping

Hemmalaget Linköping tog hem de tre poängen efter seger mot SSK J20 i U20 nationell södra. 5–3 (3–1, 1–1, 1–1) slutade söndagens match.

– En jämn match, vi har några riktigt bra minuter i första perioden där vi är effektiva och det fäller avgörande till slut. Glad över sex poäng i helgen, vi tar dem och går vidare, tyckte Linköpings tränare Jimmy Anderström, efter matchen.

Det var andra raka för Linköping, efter 7–3-segern mot VIK Hockey J20 i premiären.

Sebastian Dahlqvist med två mål för Linköping

Linköping stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 2.33 tidigt i perioden.

SSK J20 reducerade dock till 3–1 genom Nils Håkansson efter 11.23. SSK J20 gjorde 3–2 genom Ludvig Söderberg efter 6.07 av matchen.

Efter 14.20 i andra perioden gjorde Linköping 4–2 genom Wilhelm Hasselhuhn. SSK J20 gjorde 4–3 genom Winston Cummings tidigt i tredje perioden av matchen.

Linköping kunde dock avgöra till 5–3 med 5.47 kvar av matchen genom Sebastian Dahlqvist.

SSK J20:s Ian Petronijevic Lepsa hade tre assists.

Linköping tar sig an Frölunda i nästa match borta söndag 21 september 12.00. SSK J20 möter Färjestad hemma lördag 20 september 16.00.

Linköping–SSK J20 5–3 (3–1, 1–1, 1–1)

U20 nationell södra, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (7.14) Oscar Holmertz (David Huk, Oscar Emvall), 2–0 (8.24) Sebastian Dahlqvist (Douglas Paul, Milton Carpenhammar), 3–0 (9.47) David Norgren (Hugo Johansson), 3–1 (11.23) Nils Håkansson (Ian Petronijevic Lepsa).

Andra perioden: 3–2 (26.07) Ludvig Söderberg (Ian Petronijevic Lepsa), 4–2 (34.20) Wilhelm Hasselhuhn (Melvin Nilsson, Loke Krantz).

Tredje perioden: 4–3 (42.12) Winston Cummings (Ian Petronijevic Lepsa, Nils Håkansson), 5–3 (54.13) Sebastian Dahlqvist (Douglas Paul, Milton Carpenhammar).

Nästa match:

Linköping: Frölunda, borta, 21 september

SSK J20: Färjestads BK, hemma, 20 september