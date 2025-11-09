Seattle kvitterade sent – avgjorde i förlängningen

Seattle vann med 4–3 efter förlängning

Shane Wright avgjorde för Seattle

Calgary nästa för St Louis

Seattles väg till seger mot St Louis borta i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (0–2, 2–0, 1–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Laget kvitterade i slutet av tredje perioden genom Chandler Stephenson innan Shane Wright avgjorde.

St Louis–Seattle – mål för mål

St Louis tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara fyra minuter. Seattle reducerade och kvitterade till 2–2 genom Ryker Evans och Eeli Tolvanen i andra perioden. St Louis tog ledningen på nytt genom Jordan Kyrou efter 5.07 i tredje perioden.

Seattle gjorde 3–3 genom Chandler Stephenson med en sekund kvar av perioden. Stor matchhjälte för Seattle blev Shane Wright som 1.57 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Eeli Tolvanen gjorde ett mål för Seattle och spelade fram till två mål.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, St Louis med 12–15 och Seattle med 13–17 i målskillnad. Det här var St Louis fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Seattles fjärde uddamålsseger.

Onsdag 12 november 02.00 spelar St Louis hemma mot Calgary. Seattle möter Dallas borta i American Airlines Center måndag 10 november 01.00.

St Louis–Seattle 3–4 (2–0, 0–2, 1–1, 0–1)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 1–0 (5.21) Dylan Holloway, 2–0 (9.41) Dalibor Dvorsky (Cam Fowler, Pavel Butjnevitj).

Andra perioden: 2–1 (28.23) Ryker Evans (Eeli Tolvanen, Tye Kartye), 2–2 (35.27) Eeli Tolvanen (Vince Dunn, Jordan Eberle).

Tredje perioden: 3–2 (45.07) Jordan Kyrou (Philip Broberg, Robert Thomas), 3–3 (59.59) Chandler Stephenson (Matty Beniers, Brandon Montour).

Förlängning: 3–4 (61.57) Shane Wright (Eeli Tolvanen, Ryker Evans).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 2-1-2

Seattle: 2-2-1

Nästa match:

St Louis: Calgary Flames, hemma, 12 november

Seattle: Dallas Stars, borta, 10 november