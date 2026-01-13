Seattle avgjorde i tredje perioden – vann mot NY Rangers

Seattle vann med 4–2 mot NY Rangers

Berkly Catton avgjorde för Seattle

NY Rangers fjärde raka förlust

Seattle vann matchen borta mot NY Rangers i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Seattle drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–4 (2–0, 0–2, 0–2).

Resultatet innebär att NY Rangers nu har fyra förluster i rad.

New Jersey nästa för Seattle

Mika Zibanejad gjorde 1–0 till NY Rangers efter bara 3.08 med assist av Artemi Panarin och Carson Soucy. Men redan efter 5.31 slog Sam Carrick till och ökade ledningen till 2–0.

Eeli Tolvanen reducerade för Seattle efter 1.00 in i andra perioden efter förarbete från Frederick Gaudreau och Kaapo Kakko. Efter 4.27 i andra perioden slog Jordan Eberle till på pass av Kaapo Kakko och Matthew Beniers och kvitterade för Seattle.

12.02 in i tredje perioden slog Berkly Catton till framspelad av Shane Wright och Ryan Lindgren och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 2–4-mål med tio sekunder kvar att spela genom Jared Mccann. Därmed hade Seattle vänt matchen.

NY Rangers har en vinst och fyra förluster och 13–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Seattle har tre vinster och två förluster och 20–13 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann NY Rangers med 3–2 efter förlängning .

I nästa match, torsdag 15 januari möter NY Rangers Ottawa hemma i Madison Square Garden 01.30 medan Seattle spelar borta mot New Jersey 01.00.

NY Rangers–Seattle 2–4 (2–0, 0–2, 0–2)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 1–0 (3.08) Mika Zibanejad (Artemi Panarin, Carson Soucy), 2–0 (5.31) Sam Carrick.

Andra perioden: 2–1 (21.00) Eeli Tolvanen (Frederick Gaudreau, Kaapo Kakko), 2–2 (24.27) Jordan Eberle (Kaapo Kakko, Matthew Beniers).

Tredje perioden: 2–3 (52.02) Berkly Catton (Shane Wright, Ryan Lindgren), 2–4 (59.50) Jared Mccann.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 1-1-3

Seattle: 3-1-1

Nästa match:

NY Rangers: Ottawa Senators, hemma, 15 januari 01.30

Seattle: New Jersey Devils, borta, 15 januari 01.00