Seattle avgjorde i tredje perioden – vann mot New Jersey

Seattle vann matchen hemma mot New Jersey i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Seattle drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–2 (0–1, 1–0, 3–1).

Seattle hade sex raka förluster mot New Jersey inför söndagens match.

Seattle–New Jersey – mål för mål

Dougie Hamilton gjorde 1–0 till New Jersey efter 8.11 efter pass från Jack Hughes och Connor Brown.

Efter 7.37 i andra perioden slog Ryker Evans till och kvitterade för Seattle.

Seattle tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 7.04 genom Matthew Beniers och gick upp till 3–1 innan New Jersey svarade.

När lagen möttes senast vann New Jersey med 3–2 efter förlängning .

Onsdag 28 januari spelar Seattle hemma mot Washington 04.00 och New Jersey mot Winnipeg hemma 01.00 i Prudential Center.

Seattle–New Jersey 4–2 (0–1, 1–0, 3–1)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 0–1 (8.11) Dougie Hamilton (Jack Hughes, Connor Brown).

Andra perioden: 1–1 (27.37) Ryker Evans.

Tredje perioden: 2–1 (47.04) Matthew Beniers (Jordan Eberle), 3–1 (47.22) Berkly Catton (Chandler Stephenson, Eeli Tolvanen), 3–2 (48.14) Jack Hughes (Dougie Hamilton, Connor Brown), 4–2 (58.48) Jordan Eberle.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 2-0-3

New Jersey: 3-0-2

Nästa match:

Seattle: Washington Capitals, hemma, 28 januari 04.00

New Jersey: Winnipeg Jets, hemma, 28 januari 01.00