Seattle avgjorde i förlängningen mot Vegas

Seattle segrade – 2–1 efter förlängning

Jared Mccann avgjorde för Seattle

Andra raka segern för Seattle

Matchen mellan Seattle och Vegas i NHL slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0). Jared Mccann spelade en avgörande roll för Seattle med det vinnande målet i förlängningen.

Seattle har startat med två raka segrar, efter 3–1 mot Anaheim Ducks i premiären.

Seattle–Vegas – mål för mål

Första perioden blev mållös. 7.58 in i andra perioden gjorde Seattle 1–0. Målskytt var Matty Beniers framspelad av Jordan Eberle och Vince Dunn. 4.11 in i tredje perioden slog Pavel Dorofejev till på pass av Mark Stone och Jack Eichel och kvitterade. Målet var Pavel Dorofejevs femte i NHL.

I förlängningen tog det 4.56 till Seattle avgjorde till 2–1. Matchvinnare för hemmalaget blev Jared Mccann, framspelad av Matty Beniers och Vince Dunn.

Förlusten var Vegas andra uddamålsförlust.

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 15 oktober. Då möter Seattle Montreal i Bell Centre 01.00. Vegas tar sig an Calgary borta 03.00.

Seattle–Vegas 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0)

NHL, Climate Pledge Arena

Andra perioden: 1–0 (27.58) Matty Beniers (Jordan Eberle, Vince Dunn).

Tredje perioden: 1–1 (44.11) Pavel Dorofejev (Mark Stone, Jack Eichel).

Förlängning: 2–1 (64.56) Jared Mccann (Matty Beniers, Vince Dunn).

Nästa match:

Seattle: Montreal Canadiens, borta, 15 oktober

Vegas: Calgary Flames, borta, 15 oktober