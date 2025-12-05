SDE:s skalp – knäckte Frölunda

SDE vann med 4–2 mot Frölunda HC

SDE:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Lisa Johansson med två mål för SDE

Det går fortsatt bra för SDE i SDHL. På fredagen mötte laget Frölunda HC på hemmaplan i Enebybergs Ishall och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad. Segerresultatet mot Frölunda HC blev 4–2 (2–0, 2–0, 0–2).

Ella Sköldebäck bakom SDE:s seger

Lisa Johansson gjorde 1–0 till SDE efter 5.56 efter pass från Tereza Pistekova.

Efter 10.09 ökade också ledningen när laget gjorde 2–0 när Lisa Johansson på nytt fick träff med assist av Gabriela Jones och Alva Johnsson.

Efter 3.52 i andra perioden slog Ella Sköldebäck till framspelad av Samantha Cogan och Kayleigh Hamers och gjorde 3–0.

SDE gjorde 4–0 i slutsekunderna av perioden när Samantha Cogan hittade rätt assisterad av Mathea Fischer.

10.29 in i tredje perioden nätade Frölunda HC:s Elisa Holopainen på pass av Andrea Dalen och reducerade.

Frölunda HC reducerade igen efter 16.45 i tredje perioden genom Elisa Holopainen framspelad av Sanni Rantala. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Frölunda HC:s nya tabellposition är andra plats medan SDE är på fjärde plats.

I nästa match möter SDE Färjestad borta på onsdag 17 december 18.00. Frölunda HC möter Linköping söndag 21 december 16.00 borta.

SDE–Frölunda HC 4–2 (2–0, 2–0, 0–2)

SDHL, Enebybergs Ishall

Första perioden: 1–0 (5.56) Lisa Johansson (Tereza Pistekova), 2–0 (10.09) Lisa Johansson (Gabriela Jones, Alva Johnsson).

Andra perioden: 3–0 (23.52) Ella Sköldebäck (Samantha Cogan, Kayleigh Hamers), 4–0 (39.54) Samantha Cogan (Mathea Fischer).

Tredje perioden: 4–1 (50.29) Elisa Holopainen (Andrea Dalen), 4–2 (56.45) Elisa Holopainen (Sanni Rantala).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 5-0-0

Frölunda HC: 2-1-2

Nästa match:

SDE: Färjestad BK, borta, 17 december

Frölunda HC: Linköping HC, borta, 21 december