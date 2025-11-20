SDE:s fina svit fortsätter mot Brinken

Seger för SDE med 2–1 mot Brinken

Morgan Lumbye Christiansen avgjorde för SDE

Andra raka segern för SDE

SDE fortsätter att vinna mot Brinken i U18 regional öst fortsättningsserie herr. På torsdagen segrade SDE på nytt – den här gången med 2–1 (0–1, 2–0, 0–0) hemma i Stockhagens Ishall. Det var SDE:s fjärde raka seger mot Brinken.

Flemingsberg nästa för SDE

Efter 16 minuters spel gjorde Brinken 0–1.

Efter 4.30 i andra perioden nätade Nils Pulkkinen framspelad av Elton Mannerhill och kvitterade för SDE.

Morgan Lumbye Christiansen gjorde dessutom 2–1 efter 7.36 på pass av Viggo Graf Kennemyr och Maximilian Forsberg. Därmed hade laget vänt matchen.

I tredje perioden höll SDE i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var SDE:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Brinkens andra uddamålsförlust.

För tabellens utseende betyder det här att SDE ligger på fjärde plats medan Brinken har femteplatsen.

När lagen senast möttes vann SDE HF med 2–1.

SDE tar sig an Flemingsberg i nästa match borta söndag 23 november 19.40. Brinken möter samma dag 17.30 Nacka hemma.

SDE–Brinken 2–1 (0–1, 2–0, 0–0)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Stockhagens Ishall

Första perioden: 0–1 (16.00) Artis Duklavs (Jakob Edelman).

Andra perioden: 1–1 (24.30) Nils Pulkkinen (Elton Mannerhill), 2–1 (27.36) Morgan Lumbye Christiansen (Viggo Graf Kennemyr, Maximilian Forsberg).

Nästa match:

SDE: Flemingsbergs IK, borta, 23 november

Brinken: Nacka HK, hemma, 23 november