SDE vann hemma mot Djurgården

SDE vann med 3–2 mot Djurgården

SDE:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Dominika Laskova avgjorde för SDE

SDE tog till slut hem segern mot Djurgården i matchen hemma i Enebybergs Ishall på fredagen. Matchen i SDHL slutade 3–2 (2–1, 1–0, 0–1).

Resultatet innebär att Djurgården nu har sex förluster i rad.

SDE–Djurgården – mål för mål

Djurgården tog ledningen i början av första perioden genom Linda Vocetkova.

Mathea Fischer och Lisa Johansson låg sen bakom vändningen till 2–1 för SDE.

Efter 1.26 i andra perioden slog Dominika Laskova till på pass av Gabriela Jones och Tereza Pistekova och gjorde 3–1.

Linda Vocetkova stod för målet när Djurgården reducerade till 3–2 med 1.09 kvar att spela på pass av Charlotte Akervik och Brette Pettet. Fler mål än så blev det inte för Djurgården.

Det här var SDE:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Djurgårdens fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att SDE ligger på fjärde plats i tabellen och Djurgården är på nionde plats.

I nästa match, fredag 28 november möter SDE HV 71 borta i Husqvarna Garden 18.00 medan Djurgården spelar borta mot Frölunda HC 19.00.

SDE–Djurgården 3–2 (2–1, 1–0, 0–1)

SDHL, Enebybergs Ishall

Första perioden: 0–1 (2.18) Linda Vocetkova, 1–1 (5.29) Mathea Fischer (Samantha Cogan, Gabrielle David), 2–1 (12.50) Lisa Johansson.

Andra perioden: 3–1 (21.26) Dominika Laskova (Gabriela Jones, Tereza Pistekova).

Tredje perioden: 3–2 (58.51) Linda Vocetkova (Charlotte Akervik, Brette Pettet).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 4-0-1

Djurgården: 0-0-5

Nästa match:

SDE: HV 71, borta, 28 november

Djurgården: Frölunda HC, borta, 28 november