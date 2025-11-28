SDE tog ny seger mot favoritmotståndet

SDE vann med 4–1 mot HV 71

SDE:s femte seger på de senaste sex matcherna

Mathea Fischer avgjorde för SDE

SDE fortsätter att vinna mot HV 71 i SDHL. På fredagen segrade SDE på nytt – den här gången med 4–1 (0–1, 3–0, 1–0) borta i Husqvarna Garden. Det var SDE:s sjätte raka seger mot HV 71.

Segern var SDE:s femte på de senaste sex matcherna.

Resultatet innebär att HV 71 nu har åtta förluster i rad.

Frölunda HC nästa för SDE

Teghan Inglis gjorde 1–0 till HV 71 efter bara 2.05.

SDE vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i andra perioden.

9.28 in i tredje perioden satte Lisa Johansson pucken framspelad av Dominika Laskova och ökade ledningen.

HV 71 tar sig an Djurgården i nästa match hemma söndag 30 november 15.30. SDE möter samma dag 12.00 Frölunda HC borta.

HV 71–SDE 1–4 (1–0, 0–3, 0–1)

SDHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (2.05) Teghan Inglis.

Andra perioden: 1–1 (21.59) Alva Johnsson (Gabriela Jones, Tereza Pistekova), 1–2 (27.22) Mathea Fischer (Samantha Cogan), 1–3 (39.28) Jessica Adolfsson (Tereza Pistekova).

Tredje perioden: 1–4 (49.28) Lisa Johansson (Dominika Laskova).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 0-1-4

SDE: 4-0-1

Nästa match:

HV 71: Djurgårdens IF, hemma, 30 november

SDE: Frölunda HC, borta, 30 november