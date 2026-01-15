SDE fortsätter segersviten mot Brinken

SDE vann med 2–0 mot Brinken

Nils Pulkkinen avgjorde för SDE

Brinken nu sjätte, SDE på fjärde plats

Brinken är lite av ett drömmotstånd för SDE. På torsdagen vann SDE på nytt – den här gången borta i Lejonhallen. Matchen i U18 regional öst fortsättning vår slutade 2–0 (1–0, 1–0, 0–0). Det var SDE:s sjätte raka seger mot Brinken.

Brinken–SDE – mål för mål

Nils Pulkkinen gjorde 1–0 till gästande SDE efter 5.39 efter pass från Maximilian Forsberg.

Efter 14.02 i andra perioden nätade Anton Toivola Henriksson framspelad av Emmanuel Mouillé och Anton Persson och gjorde 0–2.

Tredje perioden blev mållös och SDE höll i sin 2–0-ledning och vann.

För tabellens utseende betyder det här att Brinken ligger på sjätte plats medan SDE har fjärdeplatsen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har SDE HF vunnit.

I nästa match, söndag 18 januari möter Brinken Viggbyholm borta i Hägernäs Ishall 18.40 medan SDE spelar hemma mot Nacka 13.25.

Brinken–SDE 0–2 (0–1, 0–1, 0–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Lejonhallen

Första perioden: 0–1 (5.39) Nils Pulkkinen (Maximilian Forsberg).

Andra perioden: 0–2 (34.02) Anton Toivola Henriksson (Emmanuel Mouillé, Anton Persson).

Nästa match:

Brinken: Viggbyholms IK, borta, 18 januari 18.40

SDE: Nacka HK, hemma, 18 januari 13.25