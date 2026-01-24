SDE besegrade Vallentuna efter Martin Käcks dubbel

SDE-seger med 4–1 mot Vallentuna

Martin Käck tvåmålsskytt för SDE

Rasmus Edin matchvinnare för SDE

Det blev SDE som gick segrande ur mötet med Vallentuna i U20 allettan östra på bortaplan, med 4–1 (1–0, 2–0, 1–1).

Martin Käck med två mål för SDE

Martin Käck gav SDE ledningen efter 12.57 på passning från Vilmer Nyman.

Efter 18.14 i andra perioden slog Rasmus Edin till på pass av Oliwer Subäck och Anton Kulhanek och gjorde 0–2. Målet var Rasmus Edins femte i U20 allettan östra.

Vincent Leydner gjorde dessutom 0–3 efter 19.19 framspelad av Leo Ljunggren och Vilmer Nyman.

15.14 in i tredje perioden fick Mikael Holmberg utdelning framspelad av Rune Af Sandberg och Tarik Mahmutovic och reducerade. Men mer än så orkade Vallentuna inte med. 17.34 in i perioden satte Martin Käck pucken på nytt och ökade ledningen.

Vallentuna ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan SDE ligger på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Vallentuna med 4–3.

Måndag 26 januari spelar Vallentuna borta mot Hammarby J20 19.45 och SDE mot Trångsund hemma 20.05 i Stockhagens Ishall.

Vallentuna–SDE 1–4 (0–1, 0–2, 1–1)

U20 allettan östra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (12.57) Martin Käck (Vilmer Nyman).

Andra perioden: 0–2 (38.14) Rasmus Edin (Oliwer Subäck, Anton Kulhanek), 0–3 (39.19) Vincent Leydner (Leo Ljunggren, Vilmer Nyman).

Tredje perioden: 1–3 (55.14) Mikael Holmberg (Rune Af Sandberg, Tarik Mahmutovic), 1–4 (57.34) Martin Käck.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 2-0-3

SDE: 3-1-1

Nästa match:

Vallentuna: Hammarby IF, borta, 26 januari 19.45

SDE: Trångsunds IF, hemma, 26 januari 20.05