SDE avgjorde i tredje perioden i segern mot Väsby

SDE segrade – 3–1 mot Väsby

Oskar Lundsten avgjorde för SDE

Andra raka segern för SDE

SDE vann matchen hemma mot Väsby i U20 Div 1 östra A herr efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan SDE drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–1 (0–1, 1–0, 2–0).

SDE–Väsby – mål för mål

Adam Mauritzon gjorde 1–0 till Väsby efter tolv minuters spel assisterad av Hampus Edenfeldt och Casper Nuhma. SDE kvitterade till 1–1 redan efter efter 18 sekunder i andra perioden genom Rasmus Edin på pass av Wilmer Nilsson. I tredje perioden var SDE starkast och gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Oskar Lundsten och William Jonsson Eidsheim och avgjorde matchen.

Väsby har startat svagt och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. SDE har nio poäng.

Den 8 november möts lagen återigen, då i Vilundaparkens Ishall A.

I nästa match, lördag 25 oktober möter SDE Wings HC Arlanda hemma i Stockhagens Ishall 16.30 medan Väsby spelar hemma mot Östhammars SK U20 18.45.

SDE–Väsby 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)

U20 Div 1 östra A herr, Stockhagens Ishall

Första perioden: 0–1 (12.14) Adam Mauritzon (Hampus Edenfeldt, Casper Nuhma).

Andra perioden: 1–1 (20.18) Rasmus Edin (Wilmer Nilsson).

Tredje perioden: 2–1 (47.02) Oskar Lundsten (Wilmer Hanson, Elton Mannerhill), 3–1 (54.38) William Jonsson Eidsheim (Martin Käck, Wilmer Nilsson).

Nästa match:

SDE: Wings HC Arlanda, hemma, 25 oktober

Väsby: Östhammars SK, hemma, 25 oktober