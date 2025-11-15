Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 bröt tunga sviten mot Västerås Pickels HC

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 vann med 11–7 mot Västerås Pickels HC

Jonathan Holman med tre mål för Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20

Måns Hadin avgjorde för Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20

Det blev fem raka förluster i U20 division 1 västra A herr för Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20. Men på lördagen borta mot Västerås Pickels HC kom trendbrottet. Matchen i Råby Ishall slutade 7–11 (2–2, 1–4, 4–5).

Jonathan Holman gjorde tre mål för Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara en minut.

Västerås Pickels HC reducerade och kvitterade till 2–2 genom Sebastian Lindkvist och Alex Gabrielsson Glenberg. Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–3 efter 1.30 genom Emil Danielsson och gick upp till 2–5 innan Västerås Pickels HC svarade.

I periodpausen hade Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 ledningen med 3–6. Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 var starkast i tredje perioden som laget vann och matchen med 11–7.

Jonathan Holman gjorde tre mål för Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 och spelade fram till två mål, Måns Hadin stod för tre poäng, varav ett mål, Melker Hindrikes gjorde ett mål och två assist och Joel Karlsson gjorde ett mål och spelade fram till två mål. Alex Gabrielsson Glenberg och Erik Sundh gjorde ett mål och två assist var för Västerås Pickels HC.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Västerås Pickels HC på nionde och sista plats och Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 på åttonde plats.

Den 7 februari möts lagen återigen, då i Kristinehovs ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 29 november. Då möter Västerås Pickels HC Skutskär J20 i Team Sportia Arena 19.40. Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 tar sig an Lindlöven hemma 15.30.

Västerås Pickels HC–Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 7–11 (2–2, 1–4, 4–5)

U20 division 1 västra A herr, Råby Ishall

Första perioden: 0–1 (3.20) Noel Folmerz, 0–2 (4.22) Max Ehrling (Måns Hadin, Anton Karlsson), 1–2 (14.22) Sebastian Lindkvist (Erik Sundh, Maximus Skoog), 2–2 (19.10) Alex Gabrielsson Glenberg (Victor Korkala Björkeland).

Andra perioden: 2–3 (21.30) Emil Danielsson (Axel Nordmark, Melker Hindrikes), 2–4 (22.45) Jonathan Holman (Joel Karlsson, Måns Hadin), 2–5 (24.27) Jonathan Holman, 3–5 (27.21) Erik Sundh (Alex Gabrielsson Glenberg, Elias Back), 3–6 (33.29) Melker Hindrikes (Max Törnqvist).

Tredje perioden: 4–6 (44.40) Lucas Trollvad, 4–7 (46.17) Max Ehrling (Martin Andersson, Jonathan Holman), 5–7 (52.18) Elias Back (Erik Sundh, Sebastian Lindkvist), 6–7 (52.42) Vidar Bäckman (Alex Gabrielsson Glenberg), 6–8 (54.10) Måns Hadin (Joel Karlsson, Jonathan Holman), 7–8 (54.56) Maximus Skoog, 7–9 (55.26) Joel Karlsson (Melker Hindrikes), 7–10 (58.58) Noel Folmerz, 7–11 (59.17) Jonathan Holman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås Pickels HC: 0-0-5

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20: 1-0-4

Nästa match:

Västerås Pickels HC: Skutskärs SK U23, borta, 29 november

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20: Lindlövens IF, hemma, 29 november