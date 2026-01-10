Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 avgjorde i tredje perioden mot IFK Arboga IK

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 segrade hemma mot IFK Arboga IK i U20 division 1 västra A herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 5–4 (2–1, 1–2, 2–1).

Jonathan Holman gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Axel Björkman, Max Ehrling och Jeremias Grundström, målen för IFK Arboga IK gjordes av Viggo Garman, Milo Laine, Viktor Olsson och Zack Rickard.

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 stannar därmed på åttonde plats och IFK Arboga IK på sjätte plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Arboga med 5–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 17 januari. Då möter Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 Avesta i Avestahallen 16.30. IFK Arboga IK tar sig an Skutskär J20 hemma 15.50.