Sara Cajanova målskytt när Brynäs vann mot Djurgården
- Brynäs-seger med 1–0 mot Djurgården
- Brynäs sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- Sara Cajanova matchvinnare för Brynäs
Brynäs vann med 1–0 på hemmaplan mot Djurgården i SDHL. Matchens enda mål gjorde Sara Cajanova, inskickat redan i första perioden.
Därmed har Brynäs vunnit fyra matcher i rad i SDHL.
Frölunda HC nästa för Brynäs
Brynäs har fyra segrar och en förlust och 12–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Djurgården har en vinst och fyra förluster och 7–14 i målskillnad. Det här var Brynäs femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Djurgårdens tredje uddamålsförlust.
I nästa match möter Brynäs Frölunda HC borta på fredag 14 november 19.00. Djurgården möter Skellefteå AIK lördag 15 november 17.00 hemma.
Brynäs–Djurgården 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)
SDHL, Monitor ERP Arena
Första perioden: 1–0 (3.58) Sara Cajanova (Anna Brenkle, Jenny Antonsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Brynäs: 4-0-1
Djurgården: 1-1-3
Nästa match:
Brynäs: Frölunda HC, borta, 14 november
Djurgården: Skellefteå AIK, hemma, 15 november
