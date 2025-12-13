San Jose vände 1–5 till seger mot Pittsburgh

San Jose vann med 6–5 efter förlängning

John Klingberg avgjorde för San Jose

Andra raka segern för San Jose

Pittsburgh körde över San Jose på hemmaplan och ledde med 5–1 i tredje perioden. Då kom kollapsen – och San Jose gjorde fem raka mål. San Jose vann matchen i NHL med 6–5 (1–1, 0–3, 4–1, 1–0).

John Klingberg stod för San Joses avgörande mål 2.57 in i förlängningen.

I och med detta har Pittsburgh fyra förluster i rad.

Calgary nästa för San Jose

San Jose tog ledningen efter 10.23 genom Tyler Toffoli assisterad av Sam Dickinson och Alexander Wennberg.

Pittsburgh kvitterade när Sidney Crosby slog till efter förarbete av Anthony Mantha och Bryan Rust efter 12.41.

I andra perioden var det Pittsburgh som dominerade och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Rutger Mcgroarty, Kevin Hayes och Bryan Rust.

Pittsburgh ökade ledningen till 5–1 genom Anthony Mantha efter 5.24 i tredje perioden.

San Jose reducerade och kvitterade till 5–5 med knappt två minuter kvar att spela.

Stor matchhjälte för San Jose 2.57 in i förlängningen blev John Klingberg med det avgörande förlängningsmålet.

Tyler Toffoli gjorde två mål för San Jose och spelade fram till ett mål och Macklin Celebrini stod för tre poäng, varav ett mål. Bryan Rust gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Pittsburgh.

När lagen senast möttes vann Pittsburgh Penguins med 3–0.

I nästa match möter Pittsburgh Utah Mammoth hemma på söndag 14 december 21.00. San Jose möter Calgary onsdag 17 december 04.00 hemma.

Pittsburgh–San Jose 5–6 (1–1, 3–0, 1–4, 0–1)

NHL, PPG Paints Arena

Första perioden: 0–1 (10.23) Tyler Toffoli (Sam Dickinson, Alexander Wennberg), 1–1 (12.41) Sidney Crosby (Anthony Mantha, Bryan Rust).

Andra perioden: 2–1 (20.18) Rutger Mcgroarty (Ben Kindel, Kris Letang), 3–1 (29.44) Kevin Hayes (Noel Acciari, Connor Dewar), 4–1 (39.53) Bryan Rust.

Tredje perioden: 5–1 (45.24) Anthony Mantha (Bryan Rust, Erik Karlsson), 5–2 (47.33) John Klingberg, 5–3 (54.19) William Eklund, 5–4 (57.33) Macklin Celebrini (Tyler Toffoli, Collin Graf), 5–5 (58.23) Tyler Toffoli (Alexander Wennberg, Macklin Celebrini).

Förlängning: 5–6 (62.57) John Klingberg (Macklin Celebrini, Collin Graf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 1-3-1

San Jose: 3-0-2

Nästa match:

Pittsburgh: Utah Mammoth, hemma, 14 december 21.00

San Jose: Calgary Flames, hemma, 17 december 04.00