San Jose tog hem segern mot Boston på bortaplan

San Jose vann med 4–2 mot Boston

Collin Graf avgjorde för San Jose

San Joses 31:a seger

San Jose vann matchen borta mot Boston i NHL på fredagen. 2–4 (0–1, 0–1, 2–2) slutade matchen.

Boston–San Jose – mål för mål

Michael Misa gjorde 1–0 till San Jose efter 5.57 framspelad av William Eklund och Tyler Toffoli.

Efter 14.15 i andra perioden slog Tyler Toffoli till framspelad av Macklin Celebrini och Dmitrij Orlov och gjorde 0–2.

San Jose gjorde två mål i tredje perioden och gick från 0–2 till 0–4, målen av Collin Graf och William Eklund, vilket avgjorde matchen.

Fraser Minten och David Pastrnak reducerade förvisso men närmare än 2–4 kom inte Boston. San Jose tog därmed en säker seger.

Det här betyder att San Jose ligger på fjärde plats i Pacific division och Boston är på femte plats i Atlantic division.

Säsongens första möte lagen emellan vann San Jose med 3–1.

Lördag 14 mars 20.00 spelar Boston borta mot Washington.

Boston–San Jose 2–4 (0–1, 0–1, 2–2)

NHL, TD Garden

Första perioden: 0–1 (5.57) Michael Misa (William Eklund, Tyler Toffoli).

Andra perioden: 0–2 (34.15) Tyler Toffoli (Macklin Celebrini, Dmitrij Orlov).

Tredje perioden: 0–3 (43.13) Collin Graf (Alexander Wennberg, Mario Ferraro), 0–4 (48.20) William Eklund (Sam Dickinson, Michael Misa), 1–4 (48.30) Fraser Minten (David Pastrnak, Marat Chusnutdinov), 2–4 (59.08) David Pastrnak (Charlie McAvoy, Casey Mittelstadt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 2-1-2

San Jose: 2-2-1

Nästa match:

Boston: Washington Capitals, borta, 14 mars 20.00