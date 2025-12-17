San Jose säkrade seger mot Calgary

San Jose vann med 6–3 mot Calgary

San Joses fjärde seger på de senaste fem matcherna

Macklin Celebrini avgjorde för San Jose

San Jose vann mötet i NHL på hemmaplan mot Calgary, med 6–3 (3–2, 0–0, 3–1).

Inför matchen hade San Jose 7 raka förluster mot Calgary.

Segern var San Joses fjärde på de senaste fem matcherna.

San Jose–Calgary – mål för mål

San Jose spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

San Jose hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.46 genom Macklin Celebrini och gick upp till 5–2 innan Calgary svarade.

Segern skrevs till slut till 6–3 för San Jose.

San Jose ligger på fjärde plats i Pacific division efter matchen medan Calgary är på sjätte plats i Pacific division.

När lagen möttes senast vann Calgary med 2–0.

I nästa match, fredag 19 december möter San Jose Dallas hemma i SAP Center at San Jose 04.00 medan Calgary spelar hemma mot Seattle 03.00.

San Jose–Calgary 6–3 (3–2, 0–0, 3–1)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 1–0 (1.02) John Klingberg, 2–0 (6.00) Barclay Goodrow, 2–1 (11.01) Blake Coleman, 2–2 (14.23) Ryan Lomberg, 3–2 (19.41) Barclay Goodrow.

Tredje perioden: 4–2 (42.46) Macklin Celebrini, 5–2 (52.53) Tyler Toffoli, 5–3 (53.31) Nazem Kadri, 6–3 (58.50) Macklin Celebrini.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 4-0-1

Calgary: 3-0-2

Nästa match:

San Jose: Dallas Stars, hemma, 19 december 04.00

Calgary: Seattle Kraken, hemma, 19 december 03.00