San Jose knep segern i målmässigt jämn match mot Anaheim Ducks

San Jose vann med 5–4 mot Anaheim Ducks

Zack Ostapchuk matchvinnare för San Jose

Andra raka segern för San Jose

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för San Jose, som vann borta mot Anaheim Ducks med 5–4 (2–1, 2–1, 1–2) i NHL på tisdagen.

Inför matchen hade San Jose sex raka förluster mot Anaheim Ducks.

Minnesota nästa för San Jose

San Jose tog ledningen i första perioden genom Mario Ferraro.

Anaheim Ducks gjorde 1–1 genom Troy Terry med 4.58 kvar att spela.

San Jose gjorde 1–2 genom Macklin Celebrini efter 19.12 i matchen.

San Jose gjorde två mål i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Igor Chernyshov och William Eklund.

Anaheim Ducks reducerade dock på nytt till 2–4 genom Cutter Gauthier med 3.34 kvar att spela av perioden.

Anaheim Ducks gjorde 3–4 genom Pavel Mintjukov tidigt i tredje perioden av matchen.

San Jose utökade ledningen genom Zack Ostapchuk efter 13.47 och tog ett rejält grepp om matchen.

Troy Terry reducerade förvisso men närmare än 4–5 kom inte Anaheim Ducks.

San Joses Macklin Celebrini stod för tre poäng, varav ett mål. Troy Terry gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Anaheim Ducks.

Det här betyder att Anaheim Ducks nu ligger på tredje plats i tabellen och San Jose är på fjärde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Anaheim med 7–6 efter förlängning .

Onsdag 31 december 22.00 möter Anaheim Ducks Tampa Bay hemma i Honda Center medan San Jose spelar hemma mot Minnesota.

Anaheim Ducks–San Jose 4–5 (1–2, 1–2, 2–1)

NHL, Honda Center

Första perioden: 0–1 (10.43) Mario Ferraro (Alexander Wennberg, Adam Gaudette), 1–1 (15.02) Troy Terry (Nikita Nesterenko), 1–2 (19.12) Macklin Celebrini (Alexander Wennberg, Tyler Toffoli).

Andra perioden: 1–3 (26.30) Igor Chernyshov (Macklin Celebrini, Sam Dickinson), 1–4 (32.17) William Eklund (Macklin Celebrini), 2–4 (36.26) Cutter Gauthier (Troy Terry, Ryan Poehling).

Tredje perioden: 3–4 (43.07) Pavel Mintjukov (Cutter Gauthier, Ian Moore), 3–5 (53.47) Zack Ostapchuk (Vincent Iorio, Barclay Goodrow), 4–5 (55.58) Troy Terry (Mason Mctavish, Jackson Lacombe).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 1-0-4

San Jose: 2-0-3

Nästa match:

Anaheim Ducks: Tampa Bay Lightning, hemma, 31 december 22.00

San Jose: Minnesota Wild, hemma, 31 december 22.00