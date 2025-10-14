Samuel Falck det stora utropstecknet när Lund slog Kristianstad

Lund vann med 5–2 mot Kristianstad

Lunds Samuel Falck tremålsskytt

Alvin Grant avgjorde för Lund

Lund besegrade Kristianstad hemma i U20 division 1 E syd herr med 5–2 (2–0, 1–1, 2–1). Men mycket snack handlade om Samuel Falck – som gjorde ett hattrick för Lund.

Samuel Falck gjorde tre mål för Lund

Lund tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt en minuter. Kristianstad reducerade dock till 2–1 genom Albert Persson Kruse efter 5.47 av perioden.

Efter 6.06 i andra perioden gjorde Lund 3–1 genom Alvin Grant. Lund ökade ledningen till 4–1 genom Leo Fyrhag efter 2.36 i tredje perioden.

Kristianstad gjorde 4–2 genom Edvinas Ivickas efter 14.03 av perioden.

Lund kunde dock avgöra till 5–2 med 53 sekunder kvar av matchen genom Samuel Falck.

Samuel Falck gjorde tre mål för Lund och spelade dessutom fram till ett mål och Sean Banegas hade tre assists.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Lund med 21–20 och Kristianstad med 29–15 i målskillnad.

Det här betyder att Lund nu ligger på fjärde plats i tabellen och Kristianstad är på femte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 18 november i Kristianstads Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 18 oktober. Då möter Lund Trelleborg i Söderslättshallen 14.00. Kristianstad tar sig an KRIF Hockey J20 hemma 16.00.

Lund–Kristianstad 5–2 (2–0, 1–1, 2–1)

U20 division 1 E syd herr, Lunds Ishall

Första perioden: 1–0 (3.39) Samuel Falck (Sean Banegas, Wilgot Alenius), 2–0 (4.09) Samuel Falck (Wilgot Alenius, Sean Banegas).

Andra perioden: 2–1 (25.47) Albert Persson Kruse (Noah Modig), 3–1 (26.06) Alvin Grant (Samuel Falck).

Tredje perioden: 4–1 (42.36) Leo Fyrhag (Nicholas Blomqvist), 4–2 (54.03) Edvinas Ivickas (Amadeus Sivius, Eliam Nord), 5–2 (59.07) Samuel Falck (Sean Banegas, Anton Possung).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lund: 3-0-2

Kristianstad: 3-0-2

Nästa match:

Lund: Trelleborgs IF, borta, 18 oktober

Kristianstad: KRIF Hockey, hemma, 18 oktober