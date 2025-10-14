Rydaholm övertygade hemma mot Lenhovda

Seger för Rydaholm med 8–3 mot Lenhovda

Johan Karlberg avgjorde för Rydaholm

Sjunde raka förlusten för Lenhovda

Rydaholm vann enkelt mot Lenhovda hemma i Talavidshallen i U20 division 1 D syd herr. Rydaholm gjorde tog en ny storseger och gjorde hela åtta mål. Matchen vanns med 8–3 (3–1, 3–1, 2–1).

Boro/Vetlanda nästa för Rydaholm

Rydaholm dominerade i första perioden som laget vann med 3–1.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 6–2.

Rydaholm gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 6–2 till 8–2, målen av Eric Strid och Oskar Andersson och punkterade matchen.

Alvin Lönngren reducerade förvisso men närmare än 8–3 kom inte Lenhovda. Rydaholm tog därmed en säker seger.

Eric Strid gjorde två mål för Rydaholm och spelade dessutom fram till två mål och Elias Smyth stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att Rydaholm ligger kvar på åttonde plats i tabellen och Lenhovda sist, på nionde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 18 november i Elitfönster Arena.

Nästa motstånd för Rydaholm är Boro/Vetlanda. Lenhovda tar sig an Gislaved hemma. Båda matcherna spelas lördag 18 oktober 14.00.

Rydaholm–Lenhovda 8–3 (3–1, 3–1, 2–1)

U20 division 1 D syd herr, Talavidshallen

Första perioden: 1–0 (4.14) Oliver Hansson (Walle Esbjörnsson), 1–1 (7.54) Emil Wirzén (Lowe Karlsson, Hugo Edberg), 2–1 (11.29) Johan Karlberg (Petter Ederström), 3–1 (18.04) Eric Strid (Noah Frigert, Elias Smyth).

Andra perioden: 4–1 (20.49) Johan Karlberg (Melker Elf, Oskar Andersson), 5–1 (25.00) Elias Smyth (Moltas Tingskog, Eric Strid), 6–1 (29.30) Moltas Tingskog (Eric Strid, Elias Smyth), 6–2 (39.48) Mack Olivier (Pim Peters, Arvid Linnebjörke).

Tredje perioden: 7–2 (52.49) Eric Strid, 8–2 (55.50) Oskar Andersson (Vilgot Andersson, Melker Elf), 8–3 (59.43) Alvin Lönngren (Emil Wirzén, Otto Diesner).

Nästa match:

Rydaholm: Boro Vetlanda HC, borta, 18 oktober

Lenhovda: Gislaveds SK, hemma, 18 oktober