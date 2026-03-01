Ryck i sista perioden avgjorde för Vallentuna hemma mot Haninge Anchors HC U18

Vallentuna vann med 4–2 mot Haninge Anchors HC U18

Rune Af Sandberg avgjorde för Vallentuna

Tierps HK U18 nästa för Vallentuna

En jämn match mellan hemmalaget Vallentuna och gästande Haninge Anchors HC U18 avgjordes först i tredje perioden. Då drog Vallentuna ifrån och vann matchen i U18 allettan östra fortsättningsserie med 4–2 (1–1, 0–0, 3–1).

Noel Wixtröm gjorde 1–0 till Haninge Anchors HC U18 efter bara 2.10 efter förarbete av Andór Fager. Vallentuna kvitterade när Lucas Hamberg slog till på pass av Charlie Bergqvist och Viggo Källström efter 13.01.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Laget tog ledningen redan efter efter 23 sekunder i tredje perioden genom Oscar Sahlström Lindhe. Noel Wixtröm kvitterade för Haninge Anchors HC U18 tidigt i tredje perioden framspelad av Lukas Terehhov och Alexander Malm. 4.36 in i tredje perioden satte Rune Af Sandberg pucken framspelad av Alvar Nyström och Albin Grannas och gav laget ledningen. Efter 10.49 slog Elton Cegrell till på pass av Rune Af Sandberg och Alvar Nyström och ökade ledningen för Vallentuna. 4–2-målet blev matchens sista.

När lagen senast möttes vann Vallentuna med 3–1.

I nästa match möter Vallentuna Tierps HK U18 hemma på torsdag 5 mars 19.40. Haninge Anchors HC U18 möter Väsby onsdag 4 mars 19.30 hemma.

Vallentuna–Haninge Anchors HC U18 4–2 (1–1, 0–0, 3–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (2.10) Noel Wixtröm (Andór Fager), 1–1 (13.01) Lucas Hamberg (Charlie Bergqvist, Viggo Källström).

Tredje perioden: 2–1 (40.23) Oscar Sahlström Lindhe, 2–2 (42.48) Noel Wixtröm (Lukas Terehhov, Alexander Malm), 3–2 (44.36) Rune Af Sandberg (Alvar Nyström, Albin Grannas), 4–2 (50.49) Elton Cegrell (Rune Af Sandberg, Alvar Nyström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 2-0-3

Haninge Anchors HC U18: 1-0-4

Nästa match:

Vallentuna: Tierps HK, hemma, 5 mars 19.40

Haninge Anchors HC U18: Väsby IK HK, hemma, 4 mars 19.30