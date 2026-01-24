Ryck i sista perioden avgjorde för Tingsryd J20 hemma mot Oskarshamn

Tingsryd J20-seger med 5–3 mot Oskarshamn

Tingsryd J20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tingsryd J20:s Alfred Carlsson tvåmålsskytt

En jämn match mellan hemmalaget Tingsryd J20 och gästande Oskarshamn avgjordes först i tredje perioden. Då drog Tingsryd J20 ifrån och vann matchen i U20 region syd topp 6 med 5–3 (1–1, 0–0, 4–2).

Oskarshamns tränare Kalle Linnsand tyckte till om matchen:

– En match där Tingsryd vill lite mer än oss i 40 minuter. Vi är bättre i andra. Men ett svagt powerplay och lite för veka i egen zon idag. Vi jobbar vidare.

Efter fyra segrar i rad för Oskarshamn tog det stopp. Tingsryd J20 tog i stället fjärde segern i rad.

Tim Leskinen blev matchvinnare

Tingsryd J20 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.50 slog Oscar Gustafsson till framspelad av Elton Martinsson och Josef Alpsten. Oskarshamn kvitterade till 1–1 i slutsekunderna av första perioden när Emil Boberg hittade rätt på passning från Olof Marklund och Kevin Du Rietz.

Andra perioden blev mållös.

Tingsryd J20 var vassast i tredje perioden. Laget vann perioden och matchen med 5–3.

Tingsryd J20:s Alfred Carlsson stod för två mål och två assists, Victor Grundström gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Noah Brattlöf hade tre assists.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Tingsryd J20 med 19–11 och Oskarshamn med 23–14 i målskillnad.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Oskarshamn med 3–1.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Lördag 31 januari spelar Tingsryd J20 hemma mot Karlskrona 13.10 och Oskarshamn mot Helsingborg hemma 14.00 i Be-Ge Hockey Center.

Tingsryd J20–Oskarshamn 5–3 (1–1, 0–0, 4–2)

U20 region syd topp 6, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (3.50) Oscar Gustafsson (Elton Martinsson, Josef Alpsten), 1–1 (19.55) Emil Boberg (Olof Marklund, Kevin Du Rietz).

Tredje perioden: 2–1 (41.32) Alfred Carlsson (Noah Brattlöf, Oscar Gustafsson), 2–2 (43.15) Lukas Svensson (Axel Stjernlöf), 3–2 (44.56) Victor Grundström (Alfred Carlsson, Noah Brattlöf), 3–3 (45.26) Viggo Söderberg (Leo Hendén, Lukas Svensson), 4–3 (51.31) Tim Leskinen (Alfred Carlsson, Victor Grundström), 5–3 (56.09) Alfred Carlsson (Noah Brattlöf, Victor Grundström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd J20: 4-0-1

Oskarshamn: 4-0-1

Nästa match:

Tingsryd J20: Karlskrona HK, hemma, 31 januari 13.10

Oskarshamn: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 31 januari 14.00