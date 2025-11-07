Ryck i sista perioden avgjorde för Pittsburgh hemma mot Washington

Pittsburgh segrade – 5–3 mot Washington

Sidney Crosby gjorde två mål för Pittsburgh

Bryan Rust avgjorde för Pittsburgh

En jämn match mellan hemmalaget Pittsburgh och gästande Washington avgjordes först i tredje perioden. Då drog Pittsburgh ifrån och vann matchen i NHL med 5–3 (2–0, 1–3, 2–0).

Pittsburghs Sidney Crosby tvåmålsskytt

Pittsburgh tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Pittsburgh ökade ledningen till 3–0 genom Anthony Mantha efter 2.05 i andra perioden.

Washington reducerade och kvitterade till 3–3. I tredje perioden var Pittsburgh starkast och gick från 3–3 till 5–3 genom mål av Bryan Rust och Connor Dewar och avgjorde matchen.

Dylan Strome gjorde ett mål för Washington och spelade fram till två mål.

Pittsburgh har två segrar och tre förluster och 16–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Washington har en vinst och fyra förluster och 13–14 i målskillnad.

Pittsburgh tar sig an New Jersey i nästa match borta lördag 8 november 18.30. Washington möter Tampa Bay borta söndag 9 november 01.00.

Pittsburgh–Washington 5–3 (2–0, 1–3, 2–0)

NHL, PPG Paints Arena

Första perioden: 1–0 (2.22) Sidney Crosby, 2–0 (11.30) Sidney Crosby (Bryan Rust, Erik Karlsson).

Andra perioden: 3–0 (22.05) Anthony Mantha (Thomas Novak, Blake Lizotte), 3–1 (29.42) Dylan Strome (Alex Ovetjkin), 3–2 (34.07) Rasmus Sandin (Dylan Strome, Alex Ovetjkin), 3–3 (39.56) Tom Wilson (Dylan Strome, John Carlson).

Tredje perioden: 4–3 (51.16) Bryan Rust, (Kris Letang).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 2-1-2

Washington: 1-1-3

Nästa match:

Pittsburgh: New Jersey Devils, borta, 8 november

Washington: Tampa Bay Lightning, borta, 9 november