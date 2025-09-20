Ryck i sista perioden avgjorde för Lejonet borta mot Kristianstad

Lejonet vann med 5–3 mot Kristianstad

William Ansgarius avgjorde för Lejonet

Tre raka mål av Lejonet

En jämn match mellan hemmalaget Kristianstad och gästande Lejonet avgjordes först i tredje perioden. Då drog Lejonet ifrån och vann matchen i U20 division 1 E syd herr med 5–3 (0–1, 3–2, 2–0).

Kristianstad–Lejonet – mål för mål

Kristianstad tog ledningen efter 10.23, genom Isac Johansson på pass av Elliot Dahlkvist och Svante Back. I andra perioden var det i stället Lejonet som hade övertaget. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–3.

I tredje perioden var Lejonet starkast och gick från 3–3 till 3–5 genom två snabba mål i mitten av perioden av William Ansgarius och Moltas Olsson och avgjorde matchen.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Kristianstad med 1–0.

Lördag 27 september 16.00 spelar Kristianstad hemma mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20. Lejonet möter Lund hemma i Landskrona Ishall tisdag 23 september 19.15.

Kristianstad–Lejonet 3–5 (1–0, 2–3, 0–2)

U20 division 1 E syd herr, Kristianstads Ishall

Första perioden: 1–0 (10.23) Isac Johansson (Elliot Dahlkvist, Svante Back).

Andra perioden: 1–1 (27.32) Elias Lundgren (William Ansgarius), 1–2 (28.00) Felix Ahlberg Hansson (Gustav Post), 1–3 (29.36) Liam Wetterlöv (William Sjöholm, Felix Ahlberg Hansson), 2–3 (34.20) Rasmus Olsson (Amadeus Sivius, Svante Back), 3–3 (39.16) Noah Modig (Rasmus Olsson).

Tredje perioden: 3–4 (48.14) William Ansgarius (Liam Wetterlöv), 3–5 (52.36) Moltas Olsson (Gustav Post).

Nästa match:

Kristianstad: Frosta Hockey/Åstorp IK, hemma, 27 september

Lejonet: Lund Giants HC, hemma, 23 september