Ryck i sista perioden avgjorde för Lejonet borta mot Kristianstad
- Lejonet vann med 5–3 mot Kristianstad
- William Ansgarius avgjorde för Lejonet
- Tre raka mål av Lejonet
En jämn match mellan hemmalaget Kristianstad och gästande Lejonet avgjordes först i tredje perioden. Då drog Lejonet ifrån och vann matchen i U20 division 1 E syd herr med 5–3 (0–1, 3–2, 2–0).
Kristianstad–Lejonet – mål för mål
Kristianstad tog ledningen efter 10.23, genom Isac Johansson på pass av Elliot Dahlkvist och Svante Back. I andra perioden var det i stället Lejonet som hade övertaget. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–3.
I tredje perioden var Lejonet starkast och gick från 3–3 till 3–5 genom två snabba mål i mitten av perioden av William Ansgarius och Moltas Olsson och avgjorde matchen.
Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Kristianstad med 1–0.
Lördag 27 september 16.00 spelar Kristianstad hemma mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20. Lejonet möter Lund hemma i Landskrona Ishall tisdag 23 september 19.15.
Kristianstad–Lejonet 3–5 (1–0, 2–3, 0–2)
U20 division 1 E syd herr, Kristianstads Ishall
Första perioden: 1–0 (10.23) Isac Johansson (Elliot Dahlkvist, Svante Back).
Andra perioden: 1–1 (27.32) Elias Lundgren (William Ansgarius), 1–2 (28.00) Felix Ahlberg Hansson (Gustav Post), 1–3 (29.36) Liam Wetterlöv (William Sjöholm, Felix Ahlberg Hansson), 2–3 (34.20) Rasmus Olsson (Amadeus Sivius, Svante Back), 3–3 (39.16) Noah Modig (Rasmus Olsson).
Tredje perioden: 3–4 (48.14) William Ansgarius (Liam Wetterlöv), 3–5 (52.36) Moltas Olsson (Gustav Post).
Nästa match:
Kristianstad: Frosta Hockey/Åstorp IK, hemma, 27 september
Lejonet: Lund Giants HC, hemma, 23 september
