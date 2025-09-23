Ryck i sista perioden avgjorde för Kållered borta mot Järnbrotts HK

Kållered-seger med 8–3 mot Järnbrotts HK

Theo Eliasson matchvinnare för Kållered

Andra raka segern för Kållered

En jämn match mellan hemmalaget Järnbrotts HK och gästande Kållered avgjordes först i tredje perioden. Då drog Kållered ifrån och vann matchen i U20 division 1 A syd herr med 8–3 (1–2, 2–1, 5–0).

Det var andra raka för Kållered, efter 6–3-segern mot Varberg i premiären.

Härryda nästa för Kållered

Järnbrotts HK spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden med 2–1.

I andra perioden var det i stället Kållered som hade greppet. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Kållered spelade bra i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–8 genom två mål av Elliot Börjesson, två mål av Leo Dal Pozzo och ett mål av Theo Eliasson och avgjorde matchen.

Kållereds Elliot Börjesson stod för sex poäng, varav två mål, Leo Dal Pozzo gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Isak De Vrij gjorde ett mål och två assist.

Lagen möts på nytt i Kållereds Ishall den 28 oktober.

Lördag 27 september spelar Järnbrotts HK borta mot Hisingen 17.30 och Kållered mot Härryda hemma 18.30 i Kållereds Ishall.

Järnbrotts HK–Kållered 3–8 (2–1, 1–2, 0–5)

U20 division 1 A syd herr, Slottskogens Ishall

Första perioden: 0–1 (4.08) Isak De Vrij (Elliot Börjesson, Hugo Dahlöf), 1–1 (6.32) Jonathan Kaber (Mathias Eriksen, Johan Östberg), 2–1 (12.54) Elias Kuhlin (Hugo Brusehed).

Andra perioden: 2–2 (21.08) Hugo Dahlöf (Albin Berg, Isak De Vrij), 2–3 (31.27) Jonathan Johansson (Valter Thuresson, Elliot Börjesson), 3–3 (37.18) Filip Lindstrand-Ribberström (Hugo Brusehed, Elias Kuhlin).

Tredje perioden: 3–4 (43.31) Theo Eliasson (Isak De Vrij), 3–5 (45.30) Elliot Börjesson (Jonathan Johansson), 3–6 (48.31) Elliot Börjesson (Leo Dal Pozzo), 3–7 (50.49) Leo Dal Pozzo (Valter Thuresson, Elliot Börjesson), 3–8 (53.16) Leo Dal Pozzo (Elliot Börjesson).

Nästa match:

Järnbrotts HK: Hisingens IK, borta, 27 september

Kållered: Härryda HC, hemma, 27 september