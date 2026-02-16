Järna avgjorde i tredje perioden i segern mot Vallentuna

Järna vann med 5–1 mot Vallentuna

Järnas nionde seger på de senaste tio matcherna

Wincent Karlåker tvåmålsskytt för Järna

Järna vann matchen hemma mot Vallentuna i U20 allettan östra efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Järna drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–1 (1–1, 0–0, 4–0).

– Börjar trögt idag med en hel del utvisningar emot oss och dessvärre inget med oss. Men tack vare vår fantastiska materialare som vi är bortskämda över att ha i laget och som är sjukt grym på att peppa och få igång killarna så går vi in i tredje perioden och krigar till oss en rättvis vinst. Därmed säkrar vi en topp två – placering i serien, tyckte Järnas lagledare Fredrik Thunberg.

I och med detta har Järna hela fem raka segrar i U20 allettan östra.

Järnas Wincent Karlåker tvåmålsskytt

Järna tog ledningen efter 13 minuter genom Kalle Eriksson efter pass från Mio Bäck. Efter 16.56 kvitterade Vallentuna när Maxim Klouda fick träff på passning från Adam Mihalik och Isac Mattsson.

Andra perioden blev mållös.

I tredje perioden var det Järna som spelade bäst och gick från 1–1 till 5–1 genom två mål av Wincent Karlåker, och ett mål var av Samuel Kjellström och James Kumlin Anefjäll.

Med en omgång kvar är Järna på andra plats i tabellen medan Vallentuna är på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Järna med 4–2.

På lördag 21 februari 16.00 spelar Järna borta mot Tumba och Vallentuna borta mot Trångsund.

Järna–Vallentuna 5–1 (1–1, 0–0, 4–0)

U20 allettan östra, Järna Ishall

Första perioden: 1–0 (13.32) Kalle Eriksson (Mio Bäck), 1–1 (16.56) Maxim Klouda (Adam Mihalik, Isac Mattsson).

Tredje perioden: 2–1 (41.47) Wincent Karlåker (Hugo Setzman, Theodor Koponen), 3–1 (44.59) Samuel Kjellström (Kalle Eriksson, Olle Nilheimer), 4–1 (45.29) Wincent Karlåker (Hugo Setzman, Maliik Hellqvist Ekendahl), 5–1 (52.41) James Kumlin Anefjäll (Mio Bäck, Milton Berglind).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 5-0-0

Vallentuna: 2-0-3

Nästa match:

Järna: IFK Tumba IK, borta, 21 februari 16.00

Vallentuna: Trångsunds IF, borta, 21 februari 16.00