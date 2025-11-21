Ryck i sista perioden avgjorde för Dallas borta mot Vancouver
- Dallas segrade – 4–2 mot Vancouver
- Dallas sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Colin Blackwell matchvinnare för Dallas
En jämn match mellan hemmalaget Vancouver och gästande Dallas avgjordes först i tredje perioden. Då drog Dallas ifrån och vann matchen i NHL med 4–2 (2–2, 0–0, 2–0).
Segern var Dallas sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.
Vancouver–Dallas – mål för mål
Dallas tog ledningen i början av första perioden genom Mavrik Bourque.
Vancouver gjorde 1–1 genom Linus Karlsson tidigt i matchen.
Dallas tog ledningen på nytt genom Jason Robertson efter 7.40.
Vancouver gjorde 2–2 genom Elias Pettersson efter 14.25.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
10.48 in i tredje perioden nätade Dallas Colin Blackwell framspelad av Radek Faksa och Oskar Bäck och gav laget ledningen.
Mikko Rantanen stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–4-mål med 1.31 kvar att spela framspelad av Jamie Benn och Miro Heiskanen. Det fastställde slutresultatet till 2–4.
Det här betyder att Vancouver ligger kvar på sjunde plats i Pacific division och Dallas på andra plats.
När lagen möttes senast vann Vancouver Canucks med 5–3.
I nästa omgång har Vancouver Calgary hemma i Rogers Arena, måndag 24 november 03.00. Dallas spelar borta mot Calgary söndag 23 november 04.00.
Vancouver–Dallas 2–4 (2–2, 0–0, 0–2)
NHL, Rogers Arena
Första perioden: 0–1 (0.52) Mavrik Bourque (Justin Hryckowian), 1–1 (3.06) Linus Karlsson, 1–2 (7.40) Jason Robertson, 2–2 (14.25) Elias Pettersson (Kiefer Sherwood, Quinn Hughes).
Tredje perioden: 2–3 (50.48) Colin Blackwell (Radek Faksa, Oskar Bäck), 2–4 (58.29) Mikko Rantanen (Jamie Benn, Miro Heiskanen).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Vancouver: 1-1-3
Dallas: 4-0-1
Nästa match:
Vancouver: Calgary Flames, hemma, 24 november
Dallas: Calgary Flames, borta, 23 november
