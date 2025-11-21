Ryck i sista perioden avgjorde för Dallas borta mot Vancouver

Dallas segrade – 4–2 mot Vancouver

Dallas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Colin Blackwell matchvinnare för Dallas

En jämn match mellan hemmalaget Vancouver och gästande Dallas avgjordes först i tredje perioden. Då drog Dallas ifrån och vann matchen i NHL med 4–2 (2–2, 0–0, 2–0).

Segern var Dallas sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Vancouver–Dallas – mål för mål

Dallas tog ledningen i början av första perioden genom Mavrik Bourque.

Vancouver gjorde 1–1 genom Linus Karlsson tidigt i matchen.

Dallas tog ledningen på nytt genom Jason Robertson efter 7.40.

Vancouver gjorde 2–2 genom Elias Pettersson efter 14.25.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

10.48 in i tredje perioden nätade Dallas Colin Blackwell framspelad av Radek Faksa och Oskar Bäck och gav laget ledningen.

Mikko Rantanen stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–4-mål med 1.31 kvar att spela framspelad av Jamie Benn och Miro Heiskanen. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Det här betyder att Vancouver ligger kvar på sjunde plats i Pacific division och Dallas på andra plats.

När lagen möttes senast vann Vancouver Canucks med 5–3.

I nästa omgång har Vancouver Calgary hemma i Rogers Arena, måndag 24 november 03.00. Dallas spelar borta mot Calgary söndag 23 november 04.00.

Vancouver–Dallas 2–4 (2–2, 0–0, 0–2)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 0–1 (0.52) Mavrik Bourque (Justin Hryckowian), 1–1 (3.06) Linus Karlsson, 1–2 (7.40) Jason Robertson, 2–2 (14.25) Elias Pettersson (Kiefer Sherwood, Quinn Hughes).

Tredje perioden: 2–3 (50.48) Colin Blackwell (Radek Faksa, Oskar Bäck), 2–4 (58.29) Mikko Rantanen (Jamie Benn, Miro Heiskanen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-1-3

Dallas: 4-0-1

Nästa match:

Vancouver: Calgary Flames, hemma, 24 november

Dallas: Calgary Flames, borta, 23 november