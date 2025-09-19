Ryck i sista perioden avgjorde för Brynäs hemma mot Modo J20

Brynäs-seger med 3–1 mot Modo J20

Hugo Östberg matchvinnare för Brynäs

Fjärde raka segern för Brynäs

En jämn match mellan hemmalaget Brynäs och gästande Modo J20 avgjordes först i tredje perioden. Då drog Brynäs ifrån och vann matchen i U20 nationell norra med 3–1 (0–0, 1–1, 2–0).

Det här innebär att Brynäs nu har fyra segrar i följd i U20 nationell norra.

Brynäs–Modo J20 – mål för mål

Första perioden blev mållös. Efter 3.18 i andra perioden gjorde Modo J20 0–1 genom Felix Wassberg.

Brynäs kvitterade till 1–1 genom Melwin Larsson efter 14.30 av perioden. I tredje perioden gjorde Brynäs 2–1 efter 4.13 genom Hugo Östberg framspelad av Cedrik Johansson och Hugo Engelaar. Och med bara 1.11 kvar satte Alieu Moldal Bah 3–1.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Brynäs med 4–1.

Nästa motstånd för Brynäs är Timrå J20. Lagen möts onsdag 1 oktober 19.00 i Monitor ERP Arena. Modo J20 tar sig an Djurgården hemma lördag 27 september 16.00.

Brynäs–Modo J20 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)

U20 nationell norra, Monitor ERP Arena

Andra perioden: 0–1 (23.18) Felix Wassberg (Elton Hermansson, Sebastian Peter), 1–1 (34.30) Melwin Larsson (Hugo Östberg, Theo Östberg).

Tredje perioden: 2–1 (44.13) Hugo Östberg (Cedrik Johansson, Hugo Engelaar), 3–1 (58.49) Alieu Moldal Bah.

Nästa match:

Brynäs: Timrå, hemma, 1 oktober

Modo J20: Djurgårdens IF, hemma, 27 september