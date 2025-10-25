Rögles segerrad fortsätter efter 5–0 mot HV 71

Rögle vann med 5–0 mot HV 71

Rögles nionde seger på de senaste tio matcherna

Rögles Karson Kuhlman tvåmålsskytt

0–5 (0–1, 0–2, 0–2) blev resultatet när HV 71 och Rögle möttes i Husqvarna Garden på lördagen. I och med detta har Rögle fyra raka segrar i SHL.

Fredrik Olofsson gjorde avgörande målet

Fredrik Olofsson gav Rögle ledningen efter 17 minuter framspelad av Felix Nilsson och Calle Själin. Även i andra perioden var Rögle starkast och gick från 0–1 till 0–3 genom mål av Isac Solberg och Karson Kuhlman. Rögle fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Dennis Everberg och Karson Kuhlman.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, HV 71 på 14:e och sista plats och Rögle på andra plats. Så sent som den 25 september låg Rögle på sjunde plats i tabellen.

På tisdag 28 oktober 19.00 spelar HV 71 borta mot LHC och Rögle hemma mot Frölunda.

HV 71–Rögle 0–5 (0–1, 0–2, 0–2)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (17.47) Fredrik Olofsson (Felix Nilsson, Calle Själin).

Andra perioden: 0–2 (30.29) Isac Solberg (Leon Bristedt, Filip Johansson), 0–3 (36.12) Karson Kuhlman (Mark Friedman, Leon Bristedt).

Tredje perioden: 0–4 (51.13) Karson Kuhlman (Mark Friedman, Linus Sandin), 0–5 (57.10) Dennis Everberg (Albin Sundsvik, Mattias Göransson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 1-0-4

Rögle: 4-0-1

Nästa match:

HV 71: Linköping HC, borta, 28 oktober

Rögle: Frölunda HC, hemma, 28 oktober