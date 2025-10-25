Rögles segerrad fortsätter efter 5–0 mot HV 71
- Rögle vann med 5–0 mot HV 71
- Rögles nionde seger på de senaste tio matcherna
- Rögles Karson Kuhlman tvåmålsskytt
0–5 (0–1, 0–2, 0–2) blev resultatet när HV 71 och Rögle möttes i Husqvarna Garden på lördagen. I och med detta har Rögle fyra raka segrar i SHL.
Fredrik Olofsson gjorde avgörande målet
Fredrik Olofsson gav Rögle ledningen efter 17 minuter framspelad av Felix Nilsson och Calle Själin. Även i andra perioden var Rögle starkast och gick från 0–1 till 0–3 genom mål av Isac Solberg och Karson Kuhlman. Rögle fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Dennis Everberg och Karson Kuhlman.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, HV 71 på 14:e och sista plats och Rögle på andra plats. Så sent som den 25 september låg Rögle på sjunde plats i tabellen.
På tisdag 28 oktober 19.00 spelar HV 71 borta mot LHC och Rögle hemma mot Frölunda.
HV 71–Rögle 0–5 (0–1, 0–2, 0–2)
SHL, Husqvarna Garden
Första perioden: 0–1 (17.47) Fredrik Olofsson (Felix Nilsson, Calle Själin).
Andra perioden: 0–2 (30.29) Isac Solberg (Leon Bristedt, Filip Johansson), 0–3 (36.12) Karson Kuhlman (Mark Friedman, Leon Bristedt).
Tredje perioden: 0–4 (51.13) Karson Kuhlman (Mark Friedman, Linus Sandin), 0–5 (57.10) Dennis Everberg (Albin Sundsvik, Mattias Göransson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
HV 71: 1-0-4
Rögle: 4-0-1
Nästa match:
HV 71: Linköping HC, borta, 28 oktober
Rögle: Frölunda HC, hemma, 28 oktober
