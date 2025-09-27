Rögle vann med 4–3 hemma mot Brynäs

Seger för Rögle med 4–3 mot Brynäs

Fredrik Olofsson matchvinnare för Rögle

Andra förlusten i rad för Brynäs

Det blev dramatiskt när Rögle vann mot Brynäs i SHL på lördagen. Laget vann med 4–3 (1–1, 1–0, 2–2) hemma i Catena Arena.

Rögle–Brynäs – mål för mål

Första perioden var jämn. Rögle inledde bäst och tog ledningen genom Karson Kuhlman efter 7.43, men Brynäs kvitterade genom Jack Kopacka i slutet av perioden. Efter 12.48 i andra perioden nätade Linus Sjödin, framspelad av Linus Sandin och gav Rögle ledningen. Rögle startade också tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 3–1-ledning. Men Brynäs svarade och gjorde 3–2.

Därefter var det dock Rögle som avgjorde. Laget gjorde 4–2 med två minuter kvar att spela genom Fredrik Olofsson på pass av Albin Sundsvik och Mark Friedman. Brynäs hann få in en reducering till, och slutresultatet blev 4–3.

Rögle har tre segrar och två förluster och 12–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Brynäs har två vinster och tre förluster och 18–19 i målskillnad. Det här var Rögles tredje uddamålsseger den här säsongen.

För Rögle gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Brynäs är på elfte plats.

Rögle möter Timrå IK i nästa match borta tisdag 30 september 19.00. Brynäs möter samma dag Frölunda borta.

Rögle–Brynäs 4–3 (1–1, 1–0, 2–2)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (7.43) Karson Kuhlman (Leon Bristedt, Felix Nilsson), 1–1 (18.14) Jack Kopacka (Linus Ölund).

Andra perioden: 2–1 (32.48) Linus Sjödin (Linus Sandin).

Tredje perioden: 3–1 (55.45) Josh Dickinson (Daniel Zaar, Calle Själin), 3–2 (56.24) Jakob Silfverberg (Johannes Kinnvall), 4–2 (58.11) Fredrik Olofsson (Albin Sundsvik, Mark Friedman), 4–3 (59.42) Johannes Kinnvall (Nicklas Bäckström, Johan Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 3-0-2

Brynäs: 2-0-3

Nästa match:

Rögle: Timrå IK, borta, 30 september

Brynäs: Frölunda HC, borta, 30 september