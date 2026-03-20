Rögle vann matchserien mot Malmö efter rysare

Rögle segrade – 3–2 efter förlängning

Nils Bartholdsson avgjorde för Rögle

Tre mål för Rögle utan svar

Segern på bortaplan med 3–2 (0–0, 0–0, 2–2, 1–0) efter förlängning gör att Rögle har vunnit matchserien mot Malmö i åttondelsfinalen i U20-SM. Rögle vann totalt med 3-1 i matcher.

Nils Bartholdsson slog till 4.57 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Malmö–Rögle – mål för mål

Det gjordes inga mål under matchens första 40 minuter.

Theo Bengtsson gav Malmö ledningen efter 13.00 i tredje perioden. 13.09 in i tredje perioden satte Kalle Hemström pucken framspelad av Theo Bengtsson och Anton Liljenfors och ökade ledningen. 17.07 in i perioden slog Milo Fortkord till på pass av Johannes Neumann och reducerade. Laget kvitterade till 2–2 med 26 sekunder kvar att spela genom Mikael Kim.

Matchvinnare för bortalaget Rögle 4.57 in i förlängningen blev Nils Bartholdsson med det avgörande 3–2-målet.

Rögle är nu klart för kvartsfinal.

Malmö–Rögle 2–3 (0–0, 0–0, 2–2, 0–1)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Tredje perioden: 1–0 (53.00) Theo Bengtsson, 2–0 (53.09) Kalle Hemström (Theo Bengtsson, Anton Liljenfors), 2–1 (57.07) Milo Fortkord (Johannes Neumann), 2–2 (59.34) Mikael Kim.

Förlängning: 2–3 (64.57) Nils Bartholdsson (Oliver Dejbjerg Larsen, Melker Sigurd).

Slutresultat i serien: Malmö–Rögle 1–3

