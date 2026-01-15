Rögle tog klar seger – höll nollan mot LHC

Rögle vann med 4–0 mot LHC

Dennis Everberg tvåmålsskytt för Rögle

Albin Sundsvik matchvinnare för Rögle

Fyra mål framåt och hållen nolla. Rögle tog en klar seger borta mot LHC i SHL. Slutresultatet blev 0–4 (0–1, 0–3, 0–0).

Rögle höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Dennis Everberg gjorde två mål för Rögle

Rögle tog ledningen efter 6.31 genom Albin Sundsvik efter förarbete av Linus Sjödin.

Även i andra perioden var Rögle starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom två mål av Dennis Everberg och ett mål av Paul Ladue.

Tredje perioden blev mållös och Rögle höll i sin 4–0-ledning och vann.

Det här betyder att LHC ligger kvar på tolfte plats i tabellen och Rögle på tredje plats.

Nästa motstånd för LHC är Timrå IK. Rögle tar sig an Malmö hemma. Båda matcherna spelas lördag 17 januari 18.00.

LHC–Rögle 0–4 (0–1, 0–3, 0–0)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 0–1 (6.31) Albin Sundsvik (Linus Sjödin).

Andra perioden: 0–2 (24.01) Dennis Everberg (Anton Bengtsson, Paul Ladue), 0–3 (31.48) Paul Ladue (Simon Zether, Albin Sundsvik), 0–4 (37.25) Dennis Everberg (Arvid Holm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC: 1-1-3

Rögle: 3-1-1

Nästa match:

LHC: Timrå IK, hemma, 17 januari 18.00

Rögle: IF Malmö Redhawks, hemma, 17 januari 18.00