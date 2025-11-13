Rögle svårslaget hemma – har nu sju raka segrar

Rögle segrade – 5–1 mot Färjestad

Rögles sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Mark Friedman matchvinnare för Rögle

Hemmaplan verkar vara grejen för Rögle. På torsdagen blev det 5–1 (0–1, 3–0, 2–0) mot Färjestad i Catena Arena – och därmed har laget sju raka segrar hemma i SHL.

Segern var Rögles sjunde på de senaste åtta matcherna.

Växjö nästa för Rögle

Axel Bergkvist gav Färjestad ledningen efter 14 minuters spel framspelad av Emil Alba och Lucas Forsell. Rögle vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden. Rögle fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–1. Målen i sista perioden gjordes av Leon Bristedt och Calvin De Haan.

I nästa match möter Rögle Växjö borta och Färjestad möter LHC hemma. Båda matcherna spelas lördag 15 november 18.00.

Rögle–Färjestad 5–1 (0–1, 3–0, 2–0)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 0–1 (14.12) Axel Bergkvist (Emil Alba, Lucas Forsell).

Andra perioden: 1–1 (26.32) Isac Solberg, 2–1 (34.20) Mark Friedman (Isac Solberg), 3–1 (36.20) Karson Kuhlman (Linus Sandin, Leon Bristedt).

Tredje perioden: 4–1 (47.20) Calvin De Haan, 5–1 (51.10) Leon Bristedt (Lukas Ekeståhl-Jonsson, Daniel Zaar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 4-0-1

Färjestad: 2-0-3

Nästa match:

Rögle: Växjö Lakers HC, borta, 15 november

Färjestad: Linköping HC, hemma, 15 november