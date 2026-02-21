Rögle starkast i straffläggningen – vann borta mot LHC

Rögle-seger med 4–3 efter straffar

Karson Kuhlman matchvinnare för Rögle

Tredje förlusten i följd för LHC

Det blev en riktigt tajt match när LHC tog emot Rögle i SHL. Matchen avgjordes först efter straffar där bortalaget var starkast. Slutresultatet blev 3–4 (2–1, 0–2, 1–0, 0–0, 0–1). Karson Kuhlman blev hjälte i straffläggningen.

LHC–Rögle – mål för mål

LHC startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av David Bernhardt och Eskild Bakke Olsen innan Rögle svarade och gjorde 2–1 genom Fredrik Olofsson.

Efter 7.52 i andra perioden nätade Linus Sandin framspelad av Felix Nilsson och Calvin De Haan och kvitterade för Rögle. Paul Ladue gjorde dessutom 2–3 efter 15.03 på pass av Calle Själin och Daniel Zaar.

LHC kvitterade till 3–3 med 1.35 kvar att spela genom Oscar Fantenberg assisterad av Robin Kovacs och Markus Ljungh.

I straffläggningen var det Rögle som avgjorde till 3–4. Den avgörande straffen stod Karson Kuhlman för.

Tisdag 24 februari 19.00 spelar LHC hemma mot Leksand. Rögle möter Brynäs borta i Monitor ERP Arena torsdag 26 februari 19.00.

LHC–Rögle 3–4 (2–1, 0–2, 1–0, 0–0, 0–1)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 1–0 (7.08) David Bernhardt (Christoffer Ehn, Markus Ljungh), 2–0 (10.22) Eskild Bakke Olsen (Robin Kovacs, Fredrik Karlström), 2–1 (19.26) Fredrik Olofsson (Filip Johansson, Felix Nilsson).

Andra perioden: 2–2 (27.52) Linus Sandin (Felix Nilsson, Calvin De Haan), 2–3 (35.03) Paul Ladue (Calle Själin, Daniel Zaar).

Tredje perioden: 3–3 (58.25) Oscar Fantenberg (Robin Kovacs, Markus Ljungh).

Straffar: 3–4 (65.00) Karson Kuhlman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC: 2-1-2

Rögle: 3-2-0

Nästa match:

LHC: Leksands IF, hemma, 24 februari 19.00

Rögle: Brynäs IF, borta, 26 februari 19.00