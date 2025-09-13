Rögle starkast – avgjorde i förlängningen mot Färjestad

Rögle vann med 3–2 efter förlängning

Fredrik Olofsson matchvinnare för Rögle

Malmö nästa för Färjestad

Matchen i SHL mellan hemmalaget Färjestad och gästande Rögle var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0). Fredrik Olofsson spelade en avgörande roll för Rögle med det vinnande målet i förlängningen.

Färjestad–Rögle – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. Efter 4.57 i andra perioden gjorde Rögle 0–1 genom Lukas Ekeståhl-Jonsson.

Färjestad kvitterade till 1–1 genom Axel Bergkvist efter 19.11 av perioden. Rögle gjorde 1–2 genom Anton Bengtsson efter 8.22 i tredje perioden.

Färjestad gjorde 2–2 genom Per Åslund med 2.15 kvar att spela av perioden. Matchvinnare för bortalaget Rögle 2.05 in i förlängningen blev Fredrik Olofsson, med det avgörande 3–2-målet.

Rögle tog hem lagens senaste möte med 4–1 i Catena Arena.

I nästa match möter Färjestad Malmö hemma och Rögle möter Skellefteå borta. Båda matcherna spelas tisdag 16 september 19.00.

Färjestad–Rögle 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–1)

SHL, Löfbergs Arena

Andra perioden: 0–1 (24.57) Lukas Ekeståhl-Jonsson (Leon Bristedt, Dennis Everberg), 1–1 (39.11) Axel Bergkvist (Adam Ollas Mattsson, Viktor Lodin).

Tredje perioden: 1–2 (48.22) Anton Bengtsson (Mark Friedman, Karson Kuhlman), 2–2 (57.45) Per Åslund (Radim Zohorna, Axel Bergkvist).

Förlängning: 2–3 (62.05) Fredrik Olofsson (Daniel Zaar, Mark Friedman).

Nästa match:

Färjestad: IF Malmö Redhawks, hemma, 16 september

Rögle: Skellefteå AIK, borta, 16 september