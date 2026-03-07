Rögle slog Växjö i måljämn match i Bjäre Entreprenad Arena

Rögle-seger med 4–3 mot Växjö

Oliver Dejbjerg Larsen avgjorde för Rögle

Andra raka segern för Rögle

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Rögle hemma mot Växjö i U20 nationell södra på lördagen. Oliver Dejbjerg Larsen slog till 17.34 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål. Matchen slutade 4–3 (2–2, 1–0, 1–1).

Rögle–Växjö – mål för mål

Växjö tog ledningen i början av första perioden genom Olle Ågren.

Love Gath och Colin Törnkvist gjorde att Rögle vände till underläget till ledning med 2–1.

Växjö kvitterade till 2–2 genom Max Isaksson.

Efter 10.02 i andra perioden slog Noah Lund till framspelad av Love Gath och Edwin Myrestam och gav Rögle ledningen.

7.33 in i tredje perioden nätade Växjös Daniel Floryk på pass av Ludwig Hellgren och Albin Nyman och kvitterade. 17.34 in i perioden fick Oliver Dejbjerg Larsen utdelning framspelad av Marwin Jarbsjö och Colin Törnkvist och avgjorde matchen.

Rögle har tre segrar och två förluster och 18–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Växjö har en vinst och fyra förluster och 17–18 i målskillnad.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Rögle–Växjö 4–3 (2–2, 1–0, 1–1)

U20 nationell södra, Bjäre Entreprenad Arena

Första perioden: 0–1 (3.41) Olle Ågren (Ola Palme, Noa Bräutigam), 1–1 (7.29) Colin Törnkvist (Mikael Kim, Edwin Myrestam), 2–1 (12.51) Love Gath (Johannes Neumann, Nils Bartholdsson), 2–2 (16.55) Max Isaksson (Daniel Floryk, Melker Hof).

Andra perioden: 3–2 (30.02) Noah Lund (Love Gath, Edwin Myrestam).

Tredje perioden: 3–3 (47.33) Daniel Floryk (Ludwig Hellgren, Albin Nyman), 4–3 (57.34) Oliver Dejbjerg Larsen (Marwin Jarbsjö, Colin Törnkvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 3-0-2

Växjö: 1-2-2