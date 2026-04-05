Rögle knäckte Färjestad i avgörande matchen

Rögle segrade – 4–1 mot Färjestad

Rögles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Filip Johansson matchvinnare för Rögle

Seger med 4–1 (2–1, 1–0, 1–0) hemma i avgörande matchen gör att Rögle nu har avgjort matchserien mot Färjestad i SM-kvartsfinalen. Rögle vann med 4-3 i matcher.

Det var Rögles fjärde raka seger mot Färjestad.

Rögle–Färjestad – mål för mål

Rögle tog ledningen i första perioden genom Fredrik Olofsson.

Färjestad kvitterade till 1–1 genom David Tomasek efter 14.32.

Efter 16.12 i matchen gjorde Rögle 2–1 genom Filip Johansson på pass av Calvin De Haan.

Efter 4.16 i andra perioden nätade Paul Ladue på pass av Felix Nilsson och Lubos Horky och gjorde 3–1.

Linus Sandin stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.16 kvar att spela.

Rögle är nu klart för semifinal.

Rögle–Färjestad 4–1 (2–1, 1–0, 1–0)

SM-kvartsfinalen, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (10.10) Fredrik Olofsson (Felix Nilsson, Calvin De Haan), 1–1 (14.32) David Tomasek (Linus Johansson, Per Åslund), 2–1 (16.12) Filip Johansson (Calvin De Haan).

Andra perioden: 3–1 (24.16) Paul Ladue (Felix Nilsson, Lubos Horky).

Tredje perioden: 4–1 (58.44) Linus Sandin.

Slutresultat i serien: Rögle–Färjestad 4–3