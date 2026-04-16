Rögle klart för SM-final – avgjorde matchserien mot Växjö

Rögle-seger med 3–2 mot Växjö

Rögles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Rögles Fredrik Olofsson tvåmålsskytt

Segern på bortaplan med 3–2 (2–1, 0–1, 1–0) i femte matchen gör att Rögle har vunnit matchserien mot Växjö i SM-semifinalen. Därmed vann Rögle totalt med 4-1 i matcher.

Rögle startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Anton Bengtsson och Fredrik Olofsson innan Växjö svarade och gjorde 2–1 genom Eemeli Suomi.

Efter 18.15 i andra perioden slog Dennis Rasmussen till framspelad av Brogan Rafferty och Joel Persson och kvitterade för Växjö.

Rögle tog ledningen redan efter efter 3.18 i tredje perioden på nytt genom Fredrik Olofsson. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Rögle är nu klart för SM-final.

Växjö–Rögle 2–3 (1–2, 1–0, 0–1)

SM-semifinalen

Första perioden: 0–1 (1.57) Anton Bengtsson (Leon Bristedt, Calle Själin), 0–2 (7.28) Fredrik Olofsson (Felix Nilsson, Lubos Horky), 1–2 (9.44) Eemeli Suomi (Keegan Lowe, Erik Andersson).

Andra perioden: 2–2 (38.15) Dennis Rasmussen (Brogan Rafferty, Joel Persson).

Tredje perioden: 2–3 (43.18) Fredrik Olofsson.

Slutresultat i serien: Växjö–Rögle 1–4