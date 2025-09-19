Rögle avgjorde i straffläggningen borta mot Malmö

Seger för Rögle med 4–3 efter straffar

Wille Lönqvist avgjorde för Rögle

Andra raka segern för Rögle

Det blev en riktigt tajt match när Malmö tog emot Rögle i U20 nationell södra. Matchen avgjordes först efter straffar, där bortalaget var starkast, och slutresultatet blev därmed 3–4 (1–0, 2–1, 0–2, 0–0, 0–1). Det avgörande straffmålet stod Wille Lönqvist för.

Rögles tränare Pontus Lägge tyckte så här om matchen:

– Vi tycker inte att vi riktigt når upp till vår fulla potential idag. Malmö kliver upp i en 3–0 ledning välförtjänt och var det bättre laget inledningsvis i både första och andra perioden. Andra hälften av både period 1 och två tycker jag att vi äter oss in vilket gör att vi får in ett psykologiskt viktigt mål i powerplay som ger oss luft och energi. Sättet som vi lyckas äta oss in i matchen och den push vi gör i slutet där vi forcerar fram och reducerar samt kvitterar och även har bud på mer är tydliga tecken på hur bra vi är när vi lägger manken till. Efter 60 minuter summerat så vinner vi slutligen rättvist även om vi suktar efter mer.

VIK Hockey J20 nästa för Rögle

Malmö tog ledningen efter tio minuters spel, genom Jonathan Davidsson framspelad av Joel Grossniklaus. Malmö gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Kalle Hemström och Linus Anderberg.

Rögle reducerade dock till 3–1 genom Nils Bartholdsson efter 12.43 av perioden. Rögle reducerade och kvitterade till 3–3 genom Isak Norlin och Johannes Neumann med knappt fyra minuter kvar att spela. I straffläggningen var det Rögle som avgjorde till 3–4. Den avgörande straffen stod Wille Lönqvist för.

För tabellens utseende betyder det här att Malmö ligger på åttonde plats medan Rögle har andraplatsen.

Lördag 27 september 16.00 spelar Malmö borta mot VIK Hockey J20. Rögle möter VIK Hockey J20 borta i ABB Arena Nord fredag 26 september 19.00.

Malmö–Rögle 3–4 (1–0, 2–1, 0–2, 0–0, 0–1)

U20 nationell södra, Malmö Isstadion

Första perioden: 1–0 (10.21) Jonathan Davidsson (Joel Grossniklaus).

Andra perioden: 2–0 (23.07) Kalle Hemström (Ted Welander, Justus Ehrnström), 3–0 (27.46) Linus Anderberg (Isac Nilsson, Joel Grossniklaus), 3–1 (32.43) Nils Bartholdsson (Mikael Kim, Melker Sigurd).

Tredje perioden: 3–2 (54.46) Isak Norlin (Johannes Neumann, Douglas Flygt), 3–3 (56.22) Johannes Neumann (Milo Fortkord).

Straffar: 3–4 (65.00) Wille Lönqvist.

Nästa match:

Malmö: VIK Västerås HK, borta, 27 september

Rögle: VIK Västerås HK, borta, 26 september