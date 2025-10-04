Rix och Öberg avgjorde hemma mot Hanviken

Kungälv-seger med 2–1 mot Hanviken

Melker Öberg matchvinnare för Kungälv

Andra raka segern för Kungälv

Det blev en uddamålsseger för Kungälv i matchen mot Hanviken i hockeyettan södra på lördagen. Laget vann med 2–1 (2–0, 0–0, 0–1) hemma i Oasen.

Kungälv har startat med två raka segrar, efter 3–2 mot Västervik i premiären.

Grästorps IK nästa för Kungälv

Kungälv tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara fem minuter.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. 6.27 in i tredje perioden slog Alex Ek till framspelad av Edvin Isén och Isak Dahlin och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Hanviken.

Det här var Kungälvs andra uddamålsseger den här säsongen.

Den 17 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Tyresö Ishall.

Nästa motstånd för Kungälv är Grästorps IK. Lagen möts onsdag 8 oktober 19.00 i Åse & Viste Arena. Hanviken tar sig an Halmstad borta söndag 5 oktober 16.00.

Kungälv–Hanviken 2–1 (2–0, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Oasen

Första perioden: 1–0 (3.42) Elis Rix (Eric Österman, Mack Keryluk), 2–0 (9.08) Melker Öberg (Melwin Last).

Tredje perioden: 2–1 (46.27) Alex Ek (Edvin Isén, Isak Dahlin).

Nästa match:

Kungälv: Grästorps IK, borta, 8 oktober

Hanviken: Halmstad Hammers HC, borta, 5 oktober