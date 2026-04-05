Rickard Rakell gjorde två mål när Pittsburgh vann mot Florida

Pittsburgh vann mot Florida hemma i söndagens match i NHL. 5–2 (3–1, 1–0, 1–1) slutade matchen.

Segern var Pittsburghs fjärde på de senaste fem matcherna.

Rickard Rakell gjorde två mål för Pittsburgh

Pittsburgh tog ledningen i första perioden genom Elmer Söderblom.

Florida kvitterade till 1–1 genom Cole Schwindt med 3.45 kvar att spela.

Pittsburgh gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Sidney Crosby och Rickard Rakell.

Efter 18.08 i andra perioden slog Rickard Rakell till återigen framspelad av Jevgenij Malkin och Thomas Novak och gjorde 4–1.

3.48 in i tredje perioden satte Bryan Rust pucken på pass av Sidney Crosby och Jegor Tjinachov och ökade ledningen. 14.15 in i perioden slog Carter Verhaeghe till framspelad av Niko Mikkola och Matthew Tkachuk och reducerade. Men mer än så orkade Florida inte med.

Sidney Crosby gjorde ett mål för Pittsburgh och två målgivande passningar.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Pittsburgh Penguins vunnit.

Nästa motstånd för Pittsburgh är New Jersey. Lagen möts fredag 10 april 01.00 i Prudential Center. Florida tar sig an Montreal borta onsdag 8 april 01.00.

Pittsburgh–Florida 5–2 (3–1, 1–0, 1–1)

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 1–0 (11.00) Elmer Söderblom, 1–1 (16.15) Cole Schwindt (Vinnie Hinostroza, Gustav Forsling), 2–1 (16.50) Sidney Crosby (Jegor Tjinachov, Bryan Rust), 3–1 (19.12) Rickard Rakell (Sidney Crosby, Jevgenij Malkin).

Andra perioden: 4–1 (38.08) Rickard Rakell (Jevgenij Malkin, Thomas Novak).

Tredje perioden: 5–1 (43.48) Bryan Rust (Sidney Crosby, Jegor Tjinachov), 5–2 (54.15) Carter Verhaeghe (Niko Mikkola, Matthew Tkachuk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 4-0-1

Florida: 2-0-3

