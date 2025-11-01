Revansch och tre poäng för Malmö

Malmö vann med 5–1 mot HV 71

Kalle Hemström med två mål för Malmö

Tredje raka förlusten för HV 71

Malmö gick segrande från matchen i U20 nationell södra när laget mötte HV 71 hemma i Malmö Isstadion på lördagen. Så såg det inte ut i lagens senaste möte i lördags då HV 71 vann med 6–2. Den här gången blev slutresultatet 5–1 (0–1, 2–0, 3–0).

– Bättre match än senast. Vi jobbar hårt för varandra och tillsammans, kommenterade Malmös lagledare Niklas Axelsson.

Malmö höll nu nollan för första gången den här säsongen.

Det var hemmaseger nummer fem i rad för Malmö.

Kalle Hemström tvåmålsskytt för Malmö

William Morin gav HV 71 ledningen efter 17 minuters spel assisterad av Algot Jansson och William Bundgaard. Justus Ehrnström och Kalle Hemström låg sen bakom vändningen till 2–1 för Malmö. Även i tredje perioden var Malmö starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Joel Grossniklaus, Filip Henriksson och Kalle Hemström och avgjorde matchen.

Kalle Hemström gjorde två mål för Malmö och ett målgivande pass.

Malmö har två segrar och tre förluster och 14–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan HV 71 har en vinst och fyra förluster och 15–22 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann HV 71 med 6–2.

I nästa omgång har Malmö Linköping hemma i Malmö Isstadion, söndag 2 november 12.15. HV 71 spelar hemma mot Frölunda lördag 15 november 14.00.

Malmö–HV 71 5–1 (0–1, 2–0, 3–0)

U20 nationell södra, Malmö Isstadion

Första perioden: 0–1 (17.58) William Morin (Algot Jansson, William Bundgaard).

Andra perioden: 1–1 (24.05) Justus Ehrnström (Filip Henriksson), 2–1 (26.11) Kalle Hemström (Jonathan Sandberg, Oliver Green).

Tredje perioden: 3–1 (40.41) Joel Grossniklaus (Kalle Hemström, Theo Bengtsson), 4–1 (44.30) Filip Henriksson (Ludvik Bakkevig), 5–1 (58.01) Kalle Hemström (Joel Grossniklaus, Elia Pedrotti).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 2-0-3

HV 71: 1-0-4

Nästa match:

Malmö: Linköping HC, hemma, 2 november

HV 71: Frölunda, hemma, 15 november