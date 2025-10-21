Revansch och tre poäng för Alingsås

Alingsås-seger med 4–2 mot Ulricehamns IF/Nittorps IK

Alingsås Olle Widlund tvåmålsskytt

Oliver Stålberg avgjorde för Alingsås

Alingsås gick segrande från matchen i U20 division 1 B syd herr när laget mötte Ulricehamns IF/Nittorps IK hemma i Nolhaga Ishall på tisdagen. Så såg det inte ut i lagens senaste möte då Ulricehamns IF/Nittorps IK vann med hela 7–1. Den här gången blev slutresultatet 4–2 (2–2, 1–0, 1–0).

Olle Widlund tvåmålsskytt för Alingsås

Ulricehamns IF/Nittorps IK tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt två minut.

Alingsås reducerade och kvitterade till 2–2 genom två mål av Olle Widlund. Alingsås gjorde också 3–2 efter 18.00 i andra perioden när Oliver Stålberg fick träff framspelad av Albin Löfving och Viggo Bratland. 6.04 in i tredje perioden nätade Alingsås Anton Stålberg på pass av Isak Rosén och Hampus Bühler och ökade ledningen. Därmed hade laget vänt matchen.

Alingsås ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Ulricehamns IF/Nittorps IK ligger på fjärde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Ulricehamns IF/Nittorps IK med 7–1.

Lördag 25 oktober 14.00 spelar Alingsås borta mot Grästorp. Ulricehamns IF/Nittorps IK möter Vänersborg hemma i Nittorps Ishall fredag 24 oktober 19.30.

Alingsås–Ulricehamns IF/Nittorps IK 4–2 (2–2, 1–0, 1–0)

U20 division 1 B syd herr, Nolhaga Ishall

Första perioden: 0–1 (6.01) Edwin Stålhandske Möller (Erik Nilsson, Oscar Nilsson), 0–2 (7.32) Liam Löf (Felix Claesson, William Berggren), 1–2 (15.42) Olle Widlund (Leon Johansen, Alvin Stenbäcken), 2–2 (18.11) Olle Widlund (Alvin Stenbäcken, Leon Johansen).

Andra perioden: 3–2 (38.00) Oliver Stålberg (Albin Löfving, Viggo Bratland).

Tredje perioden: 4–2 (46.04) Anton Stålberg (Isak Rosén, Hampus Bühler).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alingsås: 3-0-2

Ulricehamns IF/Nittorps IK: 2-0-3

Nästa match:

Alingsås: Grästorps IK, borta, 25 oktober

Ulricehamns IF/Nittorps IK: Vänersborgs HC, hemma, 24 oktober