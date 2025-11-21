Pontus Eklöf det stora utropstecknet när Tranås slog Järfälla

Tranås segrade – 5–2 mot Järfälla

Tranås nionde seger på de senaste tio matcherna

Tranås Pontus Eklöf tremålsskytt

Tranås besegrade Järfälla borta i hockeyettan södra med 5–2 (1–0, 3–1, 1–1). Men snackisen var Pontus Eklöf – som gjorde ett hattrick för Tranås.

I och med detta har Tranås hela sex raka segrar i hockeyettan södra.

Ludwig Svensson Träff gjorde matchvinnande målet

Pontus Eklöf gav gästerna Tranås ledningen efter 6.33 med assist av Petter Eklöf.

Tranås tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–2 efter 14.12 genom Pontus Eklöf och gick upp till 0–3 innan Järfälla svarade.

I periodpausen hade Tranås ledningen med 1–4.

5.24 in i tredje perioden fick Emil Thorén utdelning på pass av Linus Nordin och Henric Croneld och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Järfälla.

11.20 in i perioden satte Pontus Eklöf pucken återigen framspelad av Johan Norberg och Lukas Isaksson och ökade ledningen.

Pontus Eklöf gjorde tre mål för Tranås och Petter Eklöf hade tre assists.

Järfälla stannar därmed på 14:e plats och Tranås på tredje plats i tabellen. Järfälla har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 23 oktober låg laget på nionde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 30 november i Tranås Åkeri Arena.

Nästa motstånd för Järfälla är Grästorps IK. Lagen möts söndag 23 november 16.00 i Åse & Viste Arena. Tranås tar sig an Mariestad hemma onsdag 26 november 19.00.

Järfälla–Tranås 2–5 (0–1, 1–3, 1–1)

Hockeyettan södra, Järfälla Ishall

Första perioden: 0–1 (6.33) Pontus Eklöf (Petter Eklöf).

Andra perioden: 0–2 (34.12) Pontus Eklöf (Lukas Isaksson, Petter Eklöf), 0–3 (35.17) Ludwig Svensson Träff (Petter Eklöf, Viktor Nilsson-Westlund), 1–3 (37.47) Henric Croneld (Tom Nilsson, August Sandell), 1–4 (38.33) Kalvyn Watson (Viktor Nilsson-Westlund).

Tredje perioden: 2–4 (45.24) Emil Thorén (Linus Nordin, Henric Croneld), 2–5 (51.20) Pontus Eklöf (Johan Norberg, Lukas Isaksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla: 1-1-3

Tranås: 5-0-0

Nästa match:

Järfälla: Grästorps IK, borta, 23 november

Tranås: Mariestad BoIS HC, hemma, 26 november