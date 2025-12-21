Pittsburghs tunga svit fortsätter efter 0–4 mot Montreal

Seger för Montreal med 4–0 mot Pittsburgh

Montreals Josh Anderson tvåmålsskytt

Juraj Slafkovsky avgjorde för Montreal

Söndags match i Bell Centre blev den åttonde raka utan seger för Pittsburgh när laget mötte Montreal i NHL borta. Slutresultatet blev 4–0 (2–0, 1–0, 1–0) till Montreal.

Josh Anderson tvåmålsskytt för Montreal

Juraj Slafkovsky gav Montreal ledningen efter 16 minuters spel med assist av Cole Caufield och Nick Suzuki.

2–0 kom efter 18.48 när Owen Beck hittade rätt framspelad av Brendan Gallagher och Lane Hutson.

Efter 12.14 i andra perioden slog Josh Anderson till framspelad av Oliver Kapanen och gjorde 3–0.

Efter 17.02 i tredje perioden gjorde Josh Anderson också 4–0.

När lagen senast möttes vann Montreal med 4–2.

Lagen möts igen i nästa match, i PPG PAINTS Arena måndag 22 december 01.00.

Montreal–Pittsburgh 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 1–0 (16.41) Juraj Slafkovsky (Cole Caufield, Nick Suzuki), 2–0 (18.48) Owen Beck (Brendan Gallagher, Lane Hutson).

Andra perioden: 3–0 (32.14) Josh Anderson (Oliver Kapanen).

Tredje perioden: 4–0 (57.02) Josh Anderson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 3-1-1

Pittsburgh: 0-2-3

Nästa match:

Montreal: Pittsburgh Penguins, borta, 22 december 01.00

Pittsburgh: Montreal Canadiens, hemma, 22 december 01.00