Pittsburghs Anthony Mantha tvåmålsskytt i segern mot Carolina

Hemmalaget Pittsburgh vann mot Carolina i NHL. 5–1 (3–0, 2–1, 0–0) slutade matchen på onsdagen.

Pittsburgh stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Pittsburgh gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 3–0 till 5–0, målen av Thomas Novak och Anthony Mantha. Målen punkterade matchen.

Mark Jankowski reducerade förvisso men närmare än 5–1 kom inte Carolina. Tredje perioden blev mållös och Pittsburgh tog därmed en stabil seger.

Fredag 2 januari 01.00 möter Pittsburgh Detroit hemma i PPG PAINTS Arena medan Carolina spelar hemma mot Montreal.

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 1–0 (3.46) Sidney Crosby (Rickard Rakell, Bryan Rust), 2–0 (16.07) Justin Brazeau (Brett Kulak), 3–0 (17.12) Anthony Mantha (Bryan Rust, Erik Karlsson).

Andra perioden: 4–0 (35.08) Thomas Novak (Parker Wotherspoon, Erik Karlsson), 5–0 (38.08) Anthony Mantha (Justin Brazeau, Thomas Novak), 5–1 (38.25) Mark Jankowski (Joel Nyström, Mike Reilly).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 3-0-2

Carolina: 2-0-3

Nästa match:

Pittsburgh: Detroit Red Wings, hemma, 2 januari 01.00

Carolina: Montreal Canadiens, hemma, 2 januari 01.00